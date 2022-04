El Presidente Boric recibe piedrazo en visita a Coquimbo

Hoy jueves, en su visita a la Gobernación de Coquimbo, el Presidente Gabriel Boric fue recibido con un gran número de manifestaciones.

Y fue en este contexto que una persona lanzó un piedrazo al mandatario; lo que activó los protocolos de seguridad de su guardia.

Cuando Boric estaba saludando a sus compartiotas; se registraron algunos gritos de manifestantes que aludieron a demandas como el quinto retiro de las AFP. Recordemos que este fue rechazado, en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Tras esto, la escolta del Presidente se percata que una piedra le rebota en el cuerpo. Luego, intentan resguardarlo ante eventuales hechos similares. Instantes después, el Mandatario ingresa a la Gobernación de Coquimbo, sin mayores percances.

Según reportó ADN Chile, el piedrazo al Presidente Boric no le causó lesiones y continuó sus actividades con normalidad. Más tarde se informó que Carabineros detuvo a una persona, quien sería el autor material de este incidente.

La advertencia de la Tía Yoli sobre el rechazo de AFP

No hace mucho te contábamos que la mentalista Yolanda Sultana le sacó una corrida de cartas de Tarot al Presidente de la República, Gabriel Boric. En dicha línea, la «Tía Yoli» advirtió al presidente que tenía que dejar pasar al proyecto del «quinto retiro».

En esa línea Sultana aseguró: «en mi mente y cartas vi una espada y una pared. ¿Por qué veo la pared y una espada? ¿Quién no lo deja actuar como Presidente a usted? Yo le voy a decir algo señor Boric: el pueblo lo amo, no llegó un mesías; pero llegó un hombre para arreglar las leyes. Yo dije que usted, al recibirse, lo primero que tuvo que haber dicho era ‘el quinto retiro’. No le dé vuelta la espalda a su pueblo».

Ahora, y a poco tiempo de haberse confirmado el rechazo de la iniciativa; la Tía Yoli, abordó nuevamente el tema del sexto retiros de fondos de previsión a través de su Facebook. Al respecto, sus seguidores le preguntaron si «el sexto retiro se aprobara». Revisa aquí lo que contestó.