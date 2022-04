Tía Yoli sobre el sexto retiro: «No me quiero meter más en esa cuestión»

No hace mucho te contábamos que la mentalista Yolanda Sultana le sacó una corrida de cartas de Tarot al Presidente de la República, Gabriel Boric. En dicha línea, la «Tía Yoli» advirtió al presidente que tenía que dejar pasar al proyecto del «quinto retiro».

En esa línea Sultana aseguró: «en mi mente y cartas vi una espada y una pared. ¿Por qué veo la pared y una espada? ¿Quién no lo deja actuar como Presidente a usted? Yo le voy a decir algo señor Boric: el pueblo lo amo, no llegó un mesías; pero llegó un hombre para arreglar las leyes. Yo dije que usted, al recibirse, lo primero que tuvo que haber dicho era ‘el quinto retiro’. No le dé vuelta la espalda a su pueblo».

La Tía Yoli habla sobre el sexto retiro

Ahora, y a poco tiempo de haberse confirmado el rechazo de la iniciativa; la Tía Yoli, abordó nuevamente el tema del sexto retiros de fondos de previsión a través de su Facebook. Al respecto, sus seguidores le preguntaron si «el sexto retiro se aprobara».

A esto, la vaticinadora respondió: «no me quiero meter más en esa cuestión, porque yo no puedo estar dando esperanzas falsas. Cuando lo den, voy a decir ‘aleluya’, porque me hago enemigos yo«.

«Yo ayudo con mis palabras y sé de la necesidad, sé que se rechazó el quinto retiro. Y si un paletó no es mío, no puedo guardarlo en el clóset, lo debo entregar. El quinto retiro se fue por el humo y realmente tuvimos una ilusión. Eso fue todo», concluyó según reportó La Cuarta.

Yolanda Sultana le achuntó

Unos cuantos días atrás, la Tía Yoli hizo un nuevo live en el que afirmó que le había achuntado al violento ataque. «Yo dije que vendría la guerra, y le acerté justamente como ponerle el punto sobre la i».

«Yo lo lamento por mis hermanos chilenos que, en estos momentos, están padeciendo. Yo les dije, yo les dije, salgan los chilenos antes que sea demasiado tarde. La voz de Yolanda Sultana es segura para arreglar la situación sentimental, de trabajo, de salud, dejando el alcohol y que haya paz en el mundo entero también» comentó en aquella ocasión.