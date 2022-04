En RadioActiva «Nada Nos Detiene»: Tomás Correa

El pasado miércoles pasado vivimos una nueva jornada de «En Radio Activa nada nos detiene» de la mano de Pape Salazar.

Recuerda que RadioActiva y G100 se unieron para mostrarle al mundo la pega de tantos a través del Campeonato Nacional de Emprendimiento. Concurso que busca acelerar el desarrollo económico de Chile, dándole visibilidad, consejo y capital a los emprendedores nacionales.

En esta ocasión tuvimos una tierna conversación con Tomás Correa, creador de MercadoApp; aplicación similar a un «Market Place» enfocada exclusivamente para condominios.

Según explicó Correa, la aplicación nació en respuesta a los diferentes negocios que estaban lucrando con la cuarentena en condominios. En esa línea, el emprendedor afirmó: «se me ocurrió la idea cuando vi en un condominio bidones de agua de diferentes marcas«.

«Eso significa que muchas empresas fueron al recinto, muchas veces. Yo quería simplificar eso; y quería que solo 1 empresa llevara las cosas«, aseguró.

«Así podemos reducir la contaminación visual, acústica y la huella de carbono de la ciudad; con una sola persona que enviara las cosas. Si agrupo los pedidos de un edificio, para diferentes empresas, de un solo edificio; podría crear algo«, añadió Correa.

«Pensé en hacer la aplicación hace 13 meses, con ‘nada me detendrá’ en mi cabeza; mientras escuchaba música«, concluyó.

