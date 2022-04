Hombre que atacó a venezolanos se disculpa: Estaba ebrio y de luto

No hace mucho, te contábamos de un viral que mostraba a un hombre siendo violento con 2 empleados venezolanos de una cadena de minimarkets. Todo quedo registrado un video que compartió el periodista venezolano Sergio Novelli.

En el video se puede ver a uno de los atacantes diciendo: «te voy a decir una pura cosa. La próxima que venga con mi perra y tú me niegues a venderme; ahí sí que te voy a sacar la conch… ¿Me entendiste?».

Los trabajadores respondieron pidiendo que se marchara del local. Esto incendió al ya alterado hombre, que respondió: «no me hables así. Yo estoy hablando y tú me escuchas. Tú te callas y tú te callas. La próxima que venga con mi perra y no me atiendas, ahí sí que te voy a sacar la (…) venezolano (…) ¿Me escuchaste?».

Asimismo, podemos ver como el hombre continúa asegurando: «mírame a los ojos concha… Hijo de (…) despatriado. Estás en mi país y aquí nosotros mandamos. Devuélvete. La próxima que venga (…)».

Finalmente, el hombre cerró agrediéndolos con golpes y afirmando: «lo que tienes que hacer es agarrar un avión e irte para tu país. Monos de (…), ustedes debieran estar comiendo plátanos en los árboles. ¿Estás grabando? Eres un imbécil, eres una niña. Voy a venir de nuevo».

El hombre del video se defiende

Ahora, el sujeto salió a justificar su rudo actuar. El hombre se confesó con elinmigrante.cl, apelando a un supuesto estado de ebriedad; y complejo momento personal.

Según afirmó el sitio, «visitaron el lugar de los hechos para conocer la situación de la víctima, tras el ataque de su agresor, quien llegó a disculparse con el joven«.

«La persona alegó encontrarse fuera de sus cabales al momento de los hechos difundidos en video; debido a la reciente muerte de su padre y a que se encontraba bajo los efectos del alcohol. Además de ofrecer disculpas, propuso establecer alguna forma de complacer al afectado«, aseguró el sitio.

«Antes de retirarse, declaró sentirse muy mal por su actitud y que todo su entorno le habría identificado por el video. De igual forma, indicó que ha recibido cuestionamiento e incluso amenazas de conocidos y extraños», concluyeron.