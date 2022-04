«Despatriados»: Trabajadores venezolanos sufren violento ataque xenofóbico

Un insólito ataque se hizo viral en redes sociales a lo largo de las últimas horas. Se trata de un video que muestra un violento ataque físico y verbal a trabajadores venezolanos de la comuna de Ñuñoa.

En el video se puede ver a uno de los atacantes diciendo: «te voy a decir una pura cosa. La próxima que venga con mi perra y tú me niegues a venderme; ahí sí que te voy a sacar la conch… ¿Me entendiste?».

Xenofobia en su más puro estado

Los trabajadores respondieron pidiendo que se marchara del local. Esto incendió al ya alterado hombre, que respondió: «no me hables así. Yo estoy hablando y tú me escuchas. Tú te callas y tú te callas. La próxima que venga con mi perra y no me atiendas, ahí sí que te voy a sacar la (…) venezolano (…) ¿Me escuchaste?».

Mira el registro acá:

Este chilenito insulto dos venezolanos uds. Aguantan el insulto o le dan por la jeta 🤣😂 responda sinceramente pic.twitter.com/1g6us9jGsi — Mr.Satán (@Mr_Satan_38) April 20, 2022

Asimismo, podemos ver como el hombre continúa asegurando: «mírame a los ojos concha… Hijo de (…) despatriado. Estás en mi país y aquí nosotros mandamos. Devuélvete. La próxima que venga (…)».

Finalmente, el hombre cerró agrediéndolos con golpes y afirmando: «lo que tienes que hacer es agarrar un avión e irte para tu país. Monos de (…), uste debieran estar comiendo plátanos en los árboles. ¿Estás grabando? Eres un imbécil, eres una niña. Voy a venir de nuevo».

Denuncia al violento hombre

Si bien el momento ya se propagó por redes sociales; el primero en denunciar la situación fue el venezolano Sergio Novelli. A través de su cuenta de Instagram, el periodista afirmó: «Dos jóvenes venezolanos que trabajan en una tienda OXXO en Ñuñoa en Santiago de Chile; fueron agredidos verbal y físicamente por un ciudadano al que le prohibieron entrar».

«Por decreto del Ministerio de Salud, y como consta en avisos publicados en la parte externa de la tienda; se informa que no tienen acceso mascotas en el establecimiento. Los chicos presentaron la denuncia ante la policía y la misma empresa. No obstante, no han recibido respuestas», concluyó, según reportó La Cuarta.