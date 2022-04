¿Qué fue de Arturo Longton y por qué lo está pasando mal?

Arturo Longton sin duda es una de las figuras más relevantes de farandulandia. Sus apariciones en varios reality como La Granja (donde fue subcampeón), 1810 y Mundos Opuestos, entre otros espacios de la pantalla chica, lo catalputaron a la fama en Chile.

Incluso recientemente estuvo compitiendo en una de las temporada de El Disicipulo del Chef. Espacio donde fue eliminado a fines de noviembre pasado. «La verdad es que estaba agotado, no podía más. Es contradictorio, estaba sobrepasado, esto ha sido un desafío. Me cuesta demasiado cocinar», expresó en esa ocasión el ex chico reality.

Aunque a pesar de todo esa fama y que en varios programas de la tevé chilena siempre ha sido considerado, no siempre ha estado feliz con su «status». Así lo confesó en una entrevista reciente, hablando de cómo ha sido su vida en el último tiempo.

La inseguridades de «Arturo Leyenda»

El ex chico reality, según rescató Corazón, habló del temas del corazón y declaró que ha sido inseguro durante toda su vida, y en especial con las mujeres. «Siempre sentía como que no me iban a pescar. Si me gustaba una compañera de curso sentía que no tenía ninguna posibilidad», agregó.

Asimismo, siguiendo con la misma línea de su inseguridad, contó que entró en la pantalla chica para superar todo eso. «Yo siempre quise ser famoso, y pensaba que el día que fuera famoso me iba sentir diferente, pero la televisión potenció más mi inseguridad», expresó Arturo Longton.

Soledad y ámbito laboral

Incluso, el ex partiucipante del programa culinario de Chilevisión aseguró que es extrovertido en sus circulos personales o en la tevé; pero generalmente es inseguro y eso la gente no lo ve. Por otra parte, confesó que siempre ha siempre ha sido alguien con pocas personas a su alrededor, y que a sus 44 años, eso le está pasando la cuenta.

«No me gusta haber sido tan solitario, eso me da pena. Siempre fui de pocos amigos y ahora me pasa la cuenta porque ya están todos casados con hijos, ahí viene la soledad. Me ha pasado que hay días que lloro, estoy en mi cama y me deprimo», aseguró el finalista de La Granja.

Para finalizar la conversación, tocó un tema muy bullado en la farándula; su experiencia con las pegas. «De repente eres super capaz de algo, tienes habilidades para ciertas cosas, pero tú mismo te pones inseguro. Ahí necesitas el empujón de algún amigo o familiar. Me hubiera encantado haber sido más seguro, porque hubiera logrado muchas cosas en mi vida», relató el ex chico reality.