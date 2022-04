Joché Bibbó deja Zona de Estrellas: «Les dije que quería dejar el programa»

Durante la jornada del pasado jueves, Joche Bibbó se despidió de Zona de Estrellas, donde era uno de los panelistas más estables.

La salida del panelista se suma a la reciente renuncia de Vasco Moulian; lo que dejó al programa en el ojo del huracán.

En esa línea, el argentino habría sido de «mutuo acuerdo»; debiéndose principalmente a motivos personales del Bibbó, los cuales tendrían directa relación con el estado de salud actual de su papá, según reportó Radio Corazón.

Sin embargo, el pasado domingo Sergio Rojas en sus típicas transmisiones en vivo, aseguró que no se trató de un trato pacífico; sino que Joche Bibbó fue despedido y entregó algunos antecedentes de lo ocurrido.

¿Joche fue despedido?

«Fue desvinculado de Zona de Estrellas. Una determinación que venían pensando hace mucho tiempo, el rumor que iban a echar a Joche era muy potente; yo lo venía escuchando hace mucho rato porque encontraban que era el más débil del panel» comenzó señalando Rojas.

«Siempre se le vio como el personaje más débil, pese a que él trató de ponerse las pilas. Trataba de hablar, opinar, de dar una papita, pero sin lugar a dudas era visto como el rival más débil», agregó Bibbó.

Finalmente, Rojas cerró afirmando que: «me dijeron que se fue muy triste y esto se suma a la salida de Vasco, porque si bien Joche se sabía que no era el más potente, no generaba mala onda, era como livianito, simpático, pero no aportaba más».

Las declaraciones del ex-panelista

Luego de la información entregada por Rojas, Joche Bibbó conversó con Publimetro, donde contó la firme de su salida; afirmando que dejó el espacio ya que no estaba cómodo con el formato.

En esa línea agregó: «Les dije a los dueños del canal que no estaba conforme, porque no era lo que yo podía hacer en ese momento y, aparte, el formato del programa no era mi estilo. Les dije que quería dejar el programa, pero me pidieron que aguantara hasta que llegara la Ceci (Gutiérrez) y el panel no quedara tan vacío».

«Al último tiempo yo tampoco lo estaba pasando bien, haciendo algo que no era mi nicho. Sin embargo le trataba de poner huevos, pero no era lo mío. Ese tipo de formato es para quienes se dedican a investigar profesionalmente la vida de las personas. No era mi nicho», concluyó Bibbó.