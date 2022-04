Las consecuencias de la cachetada de Will Smith: 2 de sus producciones quedan pausadas

Los Premios Oscar 2022 fueron hace una semana, y la sorpresiva acción de Will Smith sigue resonando hasta el día de hoy.

Todo ocurrió cuando Smith le diera un inesperado«charchazo» al comediante Chris Rock; luego de que este último bromeó con la alopecia que sufre la esposa del actor, Jada Pinkett Smith.

Esta broma de mal gusto generó la reacción del protagonista de El Príncipe del Rap, que dejó la grande tanto en la premiación como en todo el mundo. Esto ya que muchos creyeron que era algo planeado dentro de toda la confusión, incluyendo a las actrices Nicole Kidman y Lupita Nyong’o; pero todo indicó más tarde que la situación no era así.

«Sé que hacer lo que hacemos, tienes que ser capaz de aceptar abuso, tienes que aceptar que la gente hable locuras de ti. En este negocio tienes que aceptar que te falten el respeto y tienes que sonreír y fingir que todo está bien», lanzó el actor entre lágrima durante su discurso después de recibir una estatuilla como mejor actor.

Luego del inciedente, y en el contexto de posibles sanciones por parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, Will Smith anunció su renuncia a la organización que promueve la industria del cine.

Las productoras castigan a Smith

Luego del incidente, las producciones de dos películas han decidido pausar dos proyectos en los que participaba Will Smith.

Una de ellas, y en relación directa a su renuncia a La Academia; fue la pre-producción de la película de acción Fast and Loose; donde Will Smith sería el protagonista, que se detuvo totalmente. Sin embargo, antes del golpe sucedido en las premiaciones de la Academia, el director de la futura película de Netflix había dejado el proyecto. Ahora, Netflix en vez de buscar a otro director, Fast and Loose quedó en pausa.

En esa línea, The Hollywood Reporter reveló que Smith habría recibido 40 páginas del guion de una cuarta película de Bad Boys (Dos Policías Rebeldes). Sin embargo, Sony también habría optado a poner en la banca su desarrollo.

Por el momento se sabe que el actor será el protagonista de la película Emancipation. En ella interpretará a un esclavo fugitivo que viaja por Luisiana para escapar de los dueños de plantaciones. El film que actualmente se encuentra en proceso de posproducción, está planificada para ser lanzada en Apple TV+ durante este año.