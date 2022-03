¡Quedó la grande! Los memes que dejó la cachetada de Will Smith en los Premios Oscar

Will Smith marcó la tendencia a través de las redes sociales, después de la inesperado «charchazo» al comediante Chris Rock. Este último bromeó con la alopecia que sufre la esposa del actor, Jada Pinkett Smith.

Esta broma de mal gusto generó la reacción del protagonista de El Príncipe del Rap, que dejó la grande tanto en la premiación como en todo el mundo. Esto ya que muchos creyeron que era algo planeado dentro de toda la confusión, incluyendo a las actrices Nicole KIdman y Lupita Nyong’o; pero todo indicó más tarde que la situación no era así.

«Sé que hacer lo que hacemos, tienes que ser capaz de aceptar abuso, tienes que aceptar que la gente hable locuras de ti. En este negocio tienes que aceptar que te falten el respeto y tienes que sonreír y fingir que todo está bien», lanzó el actor entre lágrima durante su discurso después de recibir una estatuilla como mejor actor.

El mundo vio a Will Smith escuchar a su esposa decirle en vivo que ella tenía una aventura. La gente se rió de Will. Se convirtió en un meme.

El interprete del padre de Venus y Serena Williams en King Richard, también se mostró arrepentido por su reacción y le pidió disculpas a la Academia por el momento polémico de la noche. Además, le agradeció a el equipo de la película que le hizo ganar un Oscar y a la familia Williams.

«Me veo como el papá loco como le decían a Richard (padre de Venus y Serena), pero el amor te hace hacer cosas locas. Quiero poder cuidar de mi mamá, de mi familia y mi esposa, gracias por este momento, espero que la Academia me vuelva a invitar», cerró el actor según pudo rescatar ADN Radio.

Everyone at the Oscar’s when Will Smith assaulted Chris Rock on national television #Oscars pic.twitter.com/VX7EzFyJ22

— LORRAKON (@LORRAKON) March 28, 2022