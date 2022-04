Las críticas que recibió Cami Gallardo en «The Voice» por «pinturita»

The Voice por fin hizo su debut en las pantallas de CHV y Cami Gallardo; se llevó la peor parte de las críticas en el primer episodio de la competencia de canto.

La popular cantante chilena forma parte del jurado, junto al dúo Gente de Zona, Beto Cuevas y Yuri. Sin embargo, su figura fue lejos la más cuestionada en Twitter; donde no les gustó para nada su desempeño.

Las críticas le llovieron por «pinturita»

Muchos cibernautas la acusaron de no solo querer figurar demasiado; sino que además estar extremadamente eufórica durante todo el programa. Es por esto que los memes y reacciones respecto a la participación de la intérprete de Abrázame se multiplicaron en la red del pajarillo.

Uno de los comentarios que más causó reacciones, según reportó ADN Chile, fue el de una tuitera que afirmó; “Parece que este programa se tratara de escuchar la vivencias de Camila Gallardo; que insoportablemente autoreferente, todo tiene que ver con ella”.

En esa línea, otra usuario afirmó: “a la Cami Gallardo sólo le falta decir que hizo seis semestres de finanzas en la San Marino”, ya que apenas podía la joven contaba parte de su experiencia y carrera, lo que terminó molestando al público.

Acá te dejamos una compilación de comentarios:

En el segundo capítulo van a cambiar a la Cami por una artista más internacional #ThevoiceCHV pic.twitter.com/Bc3BNFaCBn — ⭐El Pato (@andrew_24pardo) April 25, 2022

#TheVoiceCHV

La Cami Gallardo es la Lucho Jara de The Voice.

Siempre hablando de ella cuando a nadie le interesa.🙄🙄 pic.twitter.com/gTzBvlLe6W — llámame Benja ✨ (@justmebenjamin1) April 25, 2022

YO CADA VEZ QUE ESCUCHO LAS ESTUPIDECES MISTICAS QUE HABLA CAMI GALLARDO #TheVoiceCHV pic.twitter.com/NZuoyA7ZCo — Alkymista (@MaarcoSantana) April 25, 2022

Fue así que el estreno de The Voice estuvo marcado no sólo por la sorpresa que generó el espacio de talentos, sino porque además la gente respondió de forma no muy positiva a la figura de Cami Gallardo en el programa.