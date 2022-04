«Me quedé dormido»: Marcelo Marocchino protagoniza violento choque

Marcelo Marocchino volvió a los titulares esta mañana, pero no por razones faranduleras. Esto, porque el italiano protagonizó un accidente de tránsito en la comuna de Las Condes; donde destruyó un semáforo con su auto.

Y la peor agravante de todas, fue que el ex chico reality estaría bajo los efectos del alcohol al momento del accidente.

«A eso de las cuatro de la madrugada personal de las 17 comisaría de Las Condes; procede a la detención de un individuo que chocó uno de los semáforos de la esquina Alonso de Córdova con Av. Kennedy; que luego de haberle hecho los exámenes de rigor, efectivamente en forma preliminar se pudo determinar que conducía bajo los efectos del alcohol», En palabras de la capitana Vanesa Barrientos de la prefectura Metropolitana.

La versión de Marocchino

El italiano desmintió las declaraciones policiales sobre conducir bajo la influencia del alcohol y explicó que “carabineros puede no lo puede decir, porque no es verdad. Me dormí. A veces uno puede ser que se duerme. También en Italia me pasó en la vida“.

“Yo te estoy diciendo, que no tomé. Estaba cansado, me quedé dormido un minuto, choqué, gracias a Dios estoy bien, gracias a Dios no hay otro involucrado y eso es lo más importante. Gracias por su preocupación”, insistió el ex chico reality, según reportó ADN Chile.

Al ser consultado por la posibilidad de tomar algún trago previo a conducir, Marocchino explicó que “quizás en cena me tomé una copa de vino, pero eso no tiene nada que ver en ese sentido. Cada uno en la cena puede tomar una copa de vino o no, pero eso no significa que claramente cuando me hicieron los exámenes de alcoholemia de negativo o positivo, eso no implica nada”.

