«No sucedió el romance»: Monserrat Ballarín cuenta su historia con Boric

No hace mucho tiempo, Gabriel Boric habló de lo humano y lo divino en Las Caras de la Moneda. En dicho espacio, le contó a Don Francisco diferentes anécdotas que hablaban sobre Montserrat Ballarín.

El actual presidente y la actriz se conocieron cuando eran tan solo unos adolescentes. En esa línea, Boric reveló que cuando era pequeño sintió algo más que tan únicamente amistad por Ballarín.

En dicha oportunidad, el Presidente Boric aseguró: “yo estaba a esos tiernos 14 o 15 años perdidamente enamorado de una chiquilla que todos ustedes conocen, porque era unos años menor que yo, y hoy es actriz y se llama Montserrat Ballarín del Valle”.

La versión de Ballarín sobre las palabras del Presidente

Ahora, la protagonista de «Pobre Novio» recordó su lado de la historia; en él late «Síganme Los Buenos». “Nos conocemos desde chicos, éramos compañeros de colegio. de toda la vida en verdad”.

“Le tengo mucho cariño (y cuando fue electo) todo fue una locura igual, pero bueno; mucha admiración. Yo lo encuentro un tremendo ser humano, muy inteligente, con mucha voluntad, entonces solo desearle lo mejor realmente. Es muy emocionante (…) voté por él”, agregó Ballarín.

Asimismo, agregó: “esto lo voy a decir solo por qué él lo contó. De esos amores infantiles, debe haber sido como en séptimo básico (…) hubo una declaración de amor ahí, pero no prosperó, era una amistad”.

Según reportó Radio ADN, la actriz continuó afirmando: “yo lo recuerdo como él lo contó. No quieres pololear conmigo, sino que fue una declaración de amor decía, como me gusta o estoy enamorado de ti, y yo le debo haber dicho ‘pucha, qué tierno’ o no sé… yo lo quiero mucho, pero éramos amigos nomás, no sucedió el romance”.

«Éramos amigos nomás, teníamos un grupo de amigos divertido, harta gente divertida y buena onda. Compartíamos gustos por las mismas cosas», concluyó Ballarín.