¡Estupenda! Laura Prieto encendió las redes con fotitos en ropa interior

Laura Prieto es una de las famosillas de Chile más queridas y más activas en redes sociales. Específicamente en Instagram, donde posee más de 932 mil seguidores.

La joven modelo nacional se caracteriza subir fotitos a su red social de sus cambios looks, su activa labor de influencer y también luciendo su cuidada figura, ya sea en traje de baño (principalmente durante el verano), o conjuntos de lencería.

Y ahora no fue distinta la ocasión, ya que la ex chica Calle 7 se lució con distinta fotitos en ropa interior en su Instagram desde la habitación de un hotel.

Subió la temperatura

«Una pequeña siesta», lanzó la modelo de origen uruguayo dejando la escoba en la publicación que consiguió más de 28 mil me gusta.

Además, también había estado activa a través de sus historias de Instagram diciéndole los «buenos días» a sus miles de seguidores con la misma «pinta» del post en el feed de su red social.

A la publicación acudió la modelo, pero trasandina, Eugenia Lemos. La ex chica reality fue solo una de los cientos de comentarios que alabaron a Laura Prieto. «Diosa amiga», lanzó la también influencer.

«Ternura», «Bellísima», «Que maravilla de mujer», «Hermosa Laura», «Linda siesta», «Mujeron», «Modo Victoria’s Secret», lanzaron algunas y algunos de sus seguidores que formaron parte de los cientos de piropos de su reciente post de Instagram.

¡Viva el amor propio!

«Tu cuerpo es perfecto como sea va marcando tu historia. Yo el amo el mío, lo cuido y lo acepto. Es mi templo», expresó hace solo un par de semanas Laura Prieto realizando un mensaje tipo «body positive».

Asimismo, la influencer también continuó diciendo «Este año aprendí que los cambios no son de la noche a la mañana, el cambio ocurre cuando cambias tus hábitos. Pequeñas acciones que vamos haciendo día a día; no hacer dietas esclavizantes, sino que nutrirme bien y si me quiero dar un gusto, me lo doy… ¡no sentir culpa!», añadió a modo de consejo de todas sus seguidores y seguidores de su red social.