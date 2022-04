Pamela Leiva con coquetas postales en bikini en Brasil

A pesar de que el otoño comenzó hace ya un buen rato; las altas temperaturas no nos quieren dejar, ni tampoco los bikinazos.

Tal es el caso de la ex chica reality Pamela Leiva, quien sorprendió en sus redes sociales tras compartir diferentes registros disfrutando de las Playas de Brasil.

La influencer compartió a través de su cuenta de Instagram diferentes postales en Rio de Janeiro; sorprendiendo luciendo su figura en medio de Copacabana. «Atesorando cada minuto de esta semana; amo como me siento aquí. Copacabana de mi amor. Ella la Garota«, afirmó. Acá te dejamos las postales:

En otra foto en la que compartió sus experiencias de viaje Pamela Leiva agregó: «¿Si no soy yo, quien? ¿Y si no es ahora, cuando? Que no se nos pase la vida queriendo hacer cosas».

«Cómo le dije a mi Mamita, el regalarme estas vacaciones es algo que tú nunca te permitiste. ¡Por eso este viaje es por ti y sobre todo por mí! Pa’ la otra te invito, quiero ir solita, te mandaré hartas fotos«, agregó según reportó La Cuarta.

La lucha de Pamela Leiva contra la alopecia

amela Leiva hace una década ha debido lidiar con la caída del cabello.

Aunque esto en un comienzo no le generaba tantos problemas avanzó hasta que encontró en su cabeza “un pelón del porte de una moneda de 100”.

En esta línea la comediante habló con LUN y en esta entrevista explicó cómo ha sobrellevado la alopecia femenina que comenzó en 2010, a cuatro meses de realizarse una cirugía bariátrica.

“Me habían advertido que eso iba a pasar, pero nunca pensé que iba a ser tanto pelo“, dijo ella.

“De hecho, en ese tiempo estaba trabajando en No eres tú soy yo (Zona Latina) y el director me mandaba a maquillarme la cabeza porque con las luces se me veía el casco brillante, entonces con la sombra me pintaban”, relató.