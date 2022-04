«¿Qué ch… les molesta?»: El descargo de Karla Melo después de que Instagram le borró desnudo artístico

Karla Melo se lanzó con todo contra Instagram, después de que la red social eliminara una captura suya que mostraba un desnudo artístico personal. La actriz sacó a relucir su personalidad deslenguada y criticó la decisión de la plataforma social.

«Me bajaron la foto», lanzó de entrada la también cantante a través de sus historias con una mirada perdida en el horizonte, y con una clara molestia por dentro.

Pero una de las protagonistas de «El Reemplazante» no se quedó ahí, ya que volvió a subir la foto donde luce un desnudo artístico, tapándose sus partes intimas y solamente vistiendo unas bucaneras. Aunque la red social volvió a hacer de las suyas y le volvió a borrar la foto que tanto quería mostrar la actriz a sus seguidores.

¡Otra eeh!

«Me volvieron a bajar la foto y no se me ve nada. No se me ve la zo… no se me ven las tetas, no se me ven los pezones, ¿Qué chucha les molesta?», continuó Karla Melo realizando un profundo descargo a través del mismo medio.

La cantante comparó su situación con otras cuentas de Instagram, donde se sube contenido mucho más subido de tono y la plataforma no les censura las publicaciones. Mientras que a ella si y en dos ocasiones.

«Pero claro, las weonas que están mostrando el hoyo, esas si. Estoy cabreada, no subo ni una weá. Váyanse a la mierda», continuó con mucha rabia y también entre risas ante su deslenguado alegato contra la red social.

«Free Karla Melo», agregó en la siguiente historia acompañado de un video viral y además aseguró que le borraron una historia de ella, donde subió ejemplo de otras publicaciones que todavía se mantienen en la red social; pero en su perfil las borraron.

«Me están weando, ¿Quién me está weando? Debe ser de aquí de la administración del edificio», expresó la actriz a quien le acotaron por fuera que era Jesús, claramente en tono de broma. «Es Jesús, porque es Semana Santa, verdad», remató a través de su red social.