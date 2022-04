¿Para las penas de amor? La incisiva pregunta de Sergio Lagos a Pamela Díaz en Aquí se Baila

Pamela Díaz es una de las nuevas participantes de Aquí se Baila, pero lamentablemente no tuvo un buen comienzo. En el más reciente capítulo, La Fiera bailó junto a su pareja Jerry Rivera la salsa «Amores como el nuestro».

En la competencia de Canal 13 se enfrentarán 18 parejas en tan solo tres semanas para definir al gran ganador en esta temporada en modo «flash», donde Pamela Díaz partió con el pie izquierdo.

Karen Connolly, la presidenta del jurado, planteó que le gustó su vestuario y sus lifts; pero le faltó definición en los brazos. Mientras que Fran García-Huidobro recalcó que su salsa fue «muy suave» y que faltó desarrollar un estilo propio. Asimismo, junto a Carolina Soto fueron las peores evaluadas del capítulo y tendrán que enfrentarse para salvarse de la eliminación este jueves.

Aunque la evaluación del conocido jurado de la competencia de baile no fue lo único que llamó la atención en el programa, ya que Sergio Lagos parecía podría poner en aprietos a La Fiera con una pregunta incisiva.

¿Bailar para sanar los dolores del corazón?

«¿Te está sirviendo para dejar atrás penas del corazón?», lanzó de improviso el animador de Aquí se Baila y la respuesta no se demoró nada en venir. «No, no, no es para eso. A mí me gusta bailar, cantar, me gusta pasarlo bien. Yo elijo todos los días levantarme y ser feliz», respondió Pamela Díaz sacando aplausos de todo el estudio de la competencia de baile.

En la misma línea, la Fiera continuó diciendo «eso no tiene nada que ver con el baile ni con nada, es como yo lo elijo», remató.

Durante el transcurso de su participación en el programa, Pamela Díaz se dio el tiempo para tirarle flores a Aquí se Baila y darle con todo a otro. «Un programa arreglado, no como éste (…) Es diferente. Siento que hoy bailo mucho mejor que hace 10 años», agregó