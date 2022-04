¿Qué comentó Paloma Mami después de la polémica del Ritual Fest?

Ritual Fest Chile 2022 hizo vibrar a miles de fanáticos de la música, el pasado 23 de abril en el Estadio Santa Laura. Pero aún así, no estuvo exento de polémicas. Pablo Chill-E, Polimá WestCoast y Harry Nach, se bajaron de la cumbre del festival por problema de organización.

«No se reúnen las condiciones necesarias para que puedan disfrutarlo, ni en técnica, ni en infraestructura, ni en espacio, ni en seguridad», explicaron los tres artistas urbanos a través de un comunicado publicado.

La organización del festival también hizo lo suyo, donde entrada aseguraron que un día antes del evento, el equipo del interprete de «Vibras» solicitó cerrar el festival después de Paloma Mami. Lo que fue desmentido por los artistas urbanos, quienes declararon que los querían poner en contra de la cantante chilena. La misma interprete de «Not Steady» comentó una publicación de Pablo Chill-E, solidarizando con sus colegas.

Total apoyo a sus colegas

«Hermano que lástima lo que pasó contigo, Harry Nach y Polimá WestCoast… Pienso que la tarima que les dieron a ustedes no es la que merecen. La wea era demasiada pequeña, parecía que era para cantar en el colegio», lanzó de entrada la joven cantante nacional quien cerró el evento en el recinto de Independencia.

Pese a haberse presentado, aquello no fue motivo para no apoyar a sus colegas quienes fueron afectados por la compleja situación. La misma Paloma Mami coincidió con las declaraciones de los artista urbanos y aseguró que «intentaron cambiar la narrativa al ponernos en contra para ellos no lucir mal».

El mismo Pablo Chill-E le respondió a la interprete de «No Te Enamores» y dijo «bendiciones hermana. Gracias por este comentario, dejando claro que ya estamos todos unidos».

Cabe destacar que el líder de la «Shishigang» fue uno de los que dijeron presente en un improvisado show en la Población Lo Hermida de Peñalolén. Allí también estuvieron Polimá WestCoast, Harry Nach, Marcianeke, Young Cister, entre otros quienes se sobrepusieron a la polémica situación y arreglaron «el mal rato» provocado a sus fans.