Se acabó: Mauricio Pinilla confirmó el fin de su relación con Gissella Gallardo

Mauricio Pinilla tuvo un excelente inicio de año en el aspecto laboral. Esto ya que sus buenas apariciones en la Fiesta de Chile en TVN junto a Karen Doggenweiler. La misma pareja consolidada en los programas Zona de Encuentro y también Buen Finde.

Aunque por el contrario, también afloró un cahuín de una supuesta deuda millonaria de Pinigol con el arriendo de un bar de barrio Bellavista; supuestamente la había condonado una de 20 millones al ex futbolista y no habría querido pagar el resto.

Sin embargo, el rumor de su quiebre con su esposa de años, Gisella Gallardo, fue el más importante secreto a voces de las últimas semanas. El periodista Sergio Rojas especuló sobre esta situación en uno de sus lives de Instagram. Ahí fue donde aseguró que el distanciamiento tenía relación con una tercera persona.

«Me cuentan que efectivamente Gissella estaría atravesando un mal momento matrimonial con Mauricio Pinilla, se puede verificar que no se siguen sus cuentas», lanzó el panelista de Me Late hace un par de semanas, sobre lo que era un secreto a voces y que ahora terminó por confirmar el mismo ex futbolista.

Pide respeto

«Ante los rumores que circulan en los medios, quiero aclarar que efectivamente junto a Gissella hemos decidido separar nuestros camino», inició el conductor de Buen Finde en TVN a través de su red social.

Asimismo, Pinigol aclaró que no había ninguna tercera persona involucrada. Principalmente por el cahuín comenzado a mediados de marzo, cuando aseguraron que el ex futbolista había conocido detalles desconocidos después, relacionados a una ex socia laboral.

«También aclarar que no existen terceros involucrados en nuestra decisión», continuó el mediático rostro de TVN y enfatizó a un requerimiento especial relacionado a su familia. «Solo pedimos respeto por nuestros hijos y el amor que tantos años mantuvo en pie por nuestros sueños», cerró.