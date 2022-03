¿Se acabó el amor? Entregan detalles del quiebre entre Mauricio Pinilla y Gissella Gallardo

Mauricio Pinilla está viviendo un gran momento televisivo. Desde marzo de 2021 es comentarista deportivo en ESPN Chile. Además, ha sido el encargado de varios espacios de TVN junto a Karen Doggenweiler; Zona de Encuentro, la Fiesta de Chile y ahora Buen Finde.

Aunque lamentablemente ahora no ha hecho noticia por su importante salto a la pantalla chica, después de su retiro del fútbol el año pasado. El periodista Sergio Rojas, experto en farándula, fue el encargado de tirar una bombita; el ex futbolista estaría distanciado de su novia, Gissella Gallardo.

¿Está molesto Pinigol?

«Efectivamente me cuentan que Gissella está distanciada de Mauricio, traté de hablar con ella y no me contestó», comenzó diciendo el comunicador a través de su transmisión de Instagram habitual, «Qué te lo digo».

Aunque igual periodista aclaró que esta papita no está confirmada por primeras fuentes. Es decir, por la misma esposa del ex Pinigol, si está conversada con el circulo cercano de la pareja Pinilla-Gallardo.

«Me cuentan que efectivamente Gissella estaría atravesando un mal momento matrimonial con Mauricio Pinilla, se puede verificar que no se siguen sus cuentas y Mauricio tampoco sigue a Fabiola Gallardo, la hermana de Gissella», añadió sobre una situación similar a la ocurrida entre Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton.

Pero eso no fue todo, ya que el motivo principal del distanciamiento, fue que Mauricio Pinilla habló con una ex socia laboral de su pareja. Esto habría desencadenado la molestia de Pinilla, porque supuestamente le habrían ocultado esa información hasta ese momento.

«La (ex) socia le contó a Mauricio y ahí se distanció de Gissella y también de Fabiola, ya que esta conocía algunas situaciones de su hermana que nunca le contaron a Mauricio. Al enterarse de esto habría decidido mantener distancia», aseguró el comunicador experto en farándula en su red social.