«Hay que aguantar el chaparrón»: Las palabras de Jean Philippe Cretton sobre la supuesta ruptura con Pamela Díaz

La relación de Jean Philippe Cretton y Pamela Díaz está pasando por un complejo momento. La parejita cumplió dos años de pololeo en diciembre pasado.

Además, el animador contó en una entrevista realizada en enero que la relación estaba «pasando por un super buen momento». Por lo que «nada debería salir mal».

Pero uno nunca sabe que pasará con los temas del corazón, y es que la parejita después de los viajes al extranjero de cada uno por separado (Argentina y México), su reencuentro en en nuestro país no ha tenido un buen pasar.

Así lo confirmó el animador del próximo programa de Chilevisión, «Minuto para ganar», después de conversar en exclusiva con la página web de ADN Radio.

Las palabras de Cretton sobre la polémica

Jean Philippe dijo que «la cagó» toda la cobertura sobre la posible ruptura de su relación.

«Me da un poco de nervios, porque estos siempre son procesos que de alguna manera son difíciles de por sí, y cuando se suma todo un tema mediático se vuelven más complejos», aseguró Jean Philippe sobre todo lo vivido.

Además, prefirió no profundizar mucho en la situación porque «es algo que no le gustaría que le hicieran a él».

«Me pasa que prefiero no hablar del tema, porque si yo leyera algo de la Pame hablando, como que me generaría algo. Entonces prefiero no hacerlo por respeto a ella», continuó el animador.

Además, habló que la exposición mediática durará lo que tenga que durar y eso lo sabe muy bien, por toda su experiencia siendo una figura pública. «hay que aguantar el chaparrón nomás», afirmó Jean Philippe.

El animador de Chilevisión también se refirió a todos los esfuerzos que hizo en el tema logístico del colegio de su hija, en el cambio de casa para ver más a Pamela Díaz.

«Sí, pero no pasa nada. No por ser vecinos te estás viendo todo el rato. Hay gente que vive en el mismo edificio y no se ve nunca», complementó.

Jean Philippe Cretton culminó sus declaraciones diciendo que no prefiere decir nada, respecto al porqué se dejaron de seguir en Instagram. Y además, que su situación sentimental actual es «Triste».