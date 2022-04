Ernesto Belloni aseguró que su familia dejó de hablarle tras desubicado «chiste» a Vesta Lugg

Ernesto Belloni coincidió con Vesta Lugg como invitado del programa Vértigo de Canal 13. Allí la cantante fue consultada por el público sobre sus cualidades artisticas. En el desarrollo de su respuesta, Diana Bolocco aseguró que la veía a ella como una mujer «muy dulce». En ese momento saltó Belloni y se desubicó diciendo «Cómo pa’ chuparla».

Ese episodio causó aplausos de los presentes, la rabia de Raquel Argandoña que lo calificó como una «ordinariez» y la clara incomodidad de Vesta Lugg. La respuesta de la interprete de «Brígida» vino a través de su Instagram, donde se mostró afectada por la situación.

«Me asusta pensar que hay gente que considera que lo que pasó ese día en Vértigo, merece el constante ‘compartir’ para ‘reírnos’ juntos. No, no fue gracioso para mí», expresó la cantante en ese momento. Y ahora, después de cinco años de la situación, Belloni entregó detalles desconocidos de su «chiste».

No le hablaron por una semana

«Yo después me excusé ante ella, por todos lados le mandé disculpas. Le dije que no era mi intención, que era un chiste improvisado», inició el ex Morandé con Compañía en conversación con Zona de Estrellas.

Además, sobre el mismo tema comentó que tuvo consecuencias con su esposa e incluso con más familiares del sexo femenino.

«Estuve una semana sin que mi señora me hablara, mi mamá tampoco, mis hermanas (…) Nunca debería habérselo dicho», continuó hablando Belloni según rescató Pagina 7.

Ernesto Belloni incluso se dio el lujo de citar a Will Smith, quien se vio involucrado en una gran polémica reciente en los Premios Oscar 2022, precisamente por un mal chiste. «Hoy el humor tiene limites», dijo el ex Morandé con Compañía.

«Hay un limite, principalmente la denostación, como los chistes sobre gays o suegras», manifestó Belloni de forma autocritica sobre las nuevas formas de hacer humor y la innecesaria alusión a distintos temas.