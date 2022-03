Brígida: El último y empoderador sencillo de Vesta Lugg

Brígida es el nuevo sencillo a presentar de Vesta Lugg. El nuevo tema muestra las múltiples caras de Vesta, que la llevan a ser una cantante y compositora difícil de encasillar y con mucho que decir.

En Brígida, Vesta habla y cuestiona los estereotipos femeninos establecidos. “Hay una motivación muy personal detrás de la canción, que he conversado conmigo misma, con mis amigas, y compañeras, sobre la normalización de conceptos adjuntos a nuestro género, que cuándo era más chica lo escuchábamos en cosa como: ‘no corras como niña’, ‘que no te gusten las cosas de niña’, etc.

«Siempre el concepto de ser mujeres estaba asociado a algo negativo. Hay muchas palabras que usan para nosotras de forma negativa, y una de ellas es Brígida. Brígida, (me decían) por hacerme respetar, Brígida, por pedir que no me interrumpas, Brígida, si rayo la cancha en lo romántico. Esto nos sucede en varios espacios de nuestra vida, y esto es el trasfondo de la canción”.

Una reflexión sobre la sociedad actual

El tema es una reflexión profunda de cómo la sociedad va moldeando y coartando a las mujeres. “Después de escribir esta canción, he tenido varias reflexiones, y por trabajar en un medio público, donde hay ciertos estereotipos construidos por ojos ajenos; una sociedad bajo un patriarcado, donde las mujeres tenemos que atender ciertas normativas para ser “validadas” y si no, somos menos «respetables». Eso me choca en lo cotidiano, personal y en lo profundo”.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante anunció hace unos días la promoción de esta canción y recibió el cariño y la compresión de muchas mujeres que le manifestaron sentir lo mismo.

En esa ocasión Vesta Lugg destacó. “Que no soy un plato de comida… y si eso me hace Brígida, es parte del camino y sé que hay trabajo por hacer para que no tenga un nombre, ni un lugar, simplemente sea respetarnos”, finalizó.

Mira el estreno del video aquí: