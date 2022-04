Tonka Tomicic se sinceró tras el polémico caso de su esposo Parived: «Yo lo apoyo, soy su mujer»

Tonka Tomicic apareció públicamente no hace mucho. Lo hizo durante el lanzamiento de la parrilla programática de Canal 13 y donde fue captada por Pamela Díaz a través de sus historias de Instagram. Una desaparición marcada por el polémico caso «Relojes Vip» de su esposo (desde 2014); Marco Antonio López, Parived.

Hace un par de semanas Sergio Rojas aseguró que la animadora pagaría toda la deuda de Parived. Y respecto a las declaraciones sobre ella, el mismo tema fue abordado por Tonka a través del Instagram de Pancho Saavedra en una íntima entrevista. Allí contó cómo ha sido todo el proceso personal después de todo el ruido mediático. Incluso, anunció asesoramiento legal y una «batalla personal» contra aquellos que mintieron.

La inocencia de Tonka

A través de la red social de Pancho Saavedra y una íntima conversación, la animadora destacó que es muy reservada para dar entrevistas, y que actualmente se encuentra en una etapa de «autoaceptación» tras su salida del ex matinal de Canal 13, Bienvenidos.

«Primero, agradezco no haber estado en pantalla. Siendo súper sincera, fue un golpe muy fuerte. Es potente prender la televisión y verte en el espacio de temas policiales», declaró la ex modelo de 45 años.

Además, Tonka Tomicic aseguró que estuvo involucrada en temas muy malos; pero aseguró su inocencia. «No he hecho nada incorrecto, no he hecho nada reprochable. Mi conciencia está totalmente tranquila», agregó.

Total confianza en su marido

La animadora declaró también que prefirió guardar silencio porque todo el proceso iba rápido y en camino a un proceso judicial. También destacó que todos los focos apuntan a Parived, porque es su esposo y es una figura mediática atractiva. Además, de que su esposo nunca ha sido llamado a declarar ni ha sido formalizado.

«Si no ha pasado nada de eso, cómo yo también voy a hablar. No me corresponde hablar a mí por él (…) Está dispuesto a que lo llamen desde la Fiscalía a entregar la información, está seguro que actuó correctamente. Por supuesto que yo le creo, yo lo apoyo, soy su mujer», continuó Tonka Tomicic.

Otro aspecto importante que reveló la animadora, fue la contratación del abogado Luis Hermosilla y el asesoramiento legal. Esto porque aseguró a través de la transmisión en vivo, que hay gente que ha mentido respecto a su persona.

«Yo no me voy a detener en que todas las personas que han hablado mal de mí se hagan responsables de lo que dijeron. No hoy, a lo mejor mañana, pero sí me voy a dar esa batalla personal», aseguró la ex modelo mediante la red social.