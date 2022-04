«No quiere nada de Mauricio Isla»: La fuerte aclaración de Thati Lira que reveló Sergio Rojas

Thati Lira sin lugar a dudas se ha vuelto una figura conocida a nivel nacional. Todo después del comienzo de su relación el futbolista nacional, el huaso Mauricio Isla. Y aún más ahora que se sumará a la segunda temporada de Aquí se baila de Canal 13.

Pero esta exposición no siempre es positiva, ya que en farandulandia se pueden hablar muchas cosas sobre ella y de su persona. Aunque tal como lo dijo ella recientemente en conversación LUN, esto no le afecta e incluso evita hablar del huaso.

«Yo sigo siendo la misma y pensando igual (…) No sé si me asusta la exposición, pero cuido a Mauricio, evito hablar de él porque es una persona discreta, no es de dar muchas entrevistas», declaró en ese momento la brasileña.

Algo que mantuvo recientemente, después de encarar de forma interna a Sergio Rojas, unos de los periodistas más laureados de la farandula en la actualidad.

No hay segundas intenciones

«Perdóname, ¿pero cómo Thati Lira no se va a enganchar de un gallo que está forrado en plata?», lanzó el comunicador en una de las últimas versiones de Qué te lo digo en Instagram junto a la también periodista Paula Escobar.

Aquello no habría caído nada bien en la próxima participante de Aquí se baila, quien le escribió por mensaje interno a Sergio Rojas para encararlo después de la polémica y compleja declaración, que realizó el experto en farándula a través de su Instagram.

«Te entiendo que estás haciendo tu trabajo, pero quiero que sepas que yo no vivo de la plata de Mauricio Isla. Yo vivo una vida bastante discreta desde siempre y después de Mauricio todo se volvió loco», soltó Sergio Rojas mediante una nueva transmisión y leyendo al mensaje de Thati Lira.

La bailarina le aclaró al conductor de «Qué te lo digo« que ella ha trabajado toda su vida y que no está interesada en nada que no sea fruto de su propia pega.

«Si el hombre le regala un auto, Thati lo va a devolver. Si el hombre le dice que viajen, Thati se va a ir en coche y él en jet privado. Thati no quiere nada de Mauricio Isla. Eso es lo que dice ella», concluyó el comunicador farandulero según rescató La Cuarta, y respecto a la «pará de carros» de la pareja del huaso.