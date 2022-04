«Una mamá presente»: La tierna reflexión de Gala Caldirola sobre su hija

En 2018, Gala Caldirola sorprendió a sus seguidores informando que Luz Elif, su hija con Arturo Vidal, había llegado al mundo.

Poco más de 4 años han pasado desde ese momento; y a través de redes sociales, Caldirola compartió un tierno relato que revela la complicidad que mantiene con Luz.

En dicha publicación compartió extractos de una entrevista con Costa Magazine, en la que afirmó: “ella es una niña muy sociable y amistosa. En eso se parece mucho a mí”.

Asimismo, agregó que: “ya entró al colegio y siempre llega a casa feliz. Es una etapa muy linda la que estoy viviendo con ella”.

Sin embargo, la modelo explicó que desde que es madre sus prioridades cambiaron. “Quizás antes era más aventurera y no tenía miedo. Hoy soy más pausada y pienso más las cosas antes de tomar una decisión. Y es que no puedes fallar o equivocarte, porque ya tienes a alguien que depende 100% de ti”, indicó.

Los deseos de Caldirola para su hija Luz

Gala explicó sus anhelos para el futuro de su relación con Luz, afirmando: “Me gustaría que ella me recordara por ser una madre presente y que siempre estuvo ahí. Que la ama por sobre todas las cosas, así como también la ama su familia. Ella es una nena extraordinaria” añadió.

Según reportó ADN Chile, la exchica reality explicó las razones por las que se alejó un tiempo de la pantalla. “Era necesario alejarme por un rato de la pantalla y la televisión. El año pasado fue emocionalmente muy intenso en todos los aspectos y sentí que no debía continuar exponiéndome.

Mis actuales proyectos laborales me tienen feliz y con muchas ganas de seguir creciendo en esto”, confesó.

“Aún no puedo contar mucho, pero todo se me está dando súper bien. Ahora, no descarto volver a trabajar en la televisión si se presenta una propuesta linda y fuera de la farándula”, concluyó, según reportó ADN Chile.