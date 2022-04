Raquel Argandoña no quiere ir «La Divina Comida»: «Me molesta»

Raquel Argandoña explicó porqué no ha aceptado participar del programa La Divina Comida. Todo en el espacio donde es panelista, «Zona de Estrellas», del canal de cable Zona Latina.

La ácida comentarista partió comentando: “yo no quiero que se siente en mi mesa gente que me cae mal, aunque me paguen lo que me paguen (…) Yo elijo a mis invitados”.

En esa línea, Mario Velasco se refirió a la posibilidad de hacer un capítulo especial de Las indomables en el programa de conversación y comida; en el que participaran Pamela Díaz, la Dra. Cordero y Patricia Maldonado.

Argandoña se niega a la idea de aparecer en el programa

Sin embargo, y a pesar de la buena onda de la pregunta, Argandoña afirmó: “las soporté todos estos años… una cosa es que trabajemos juntas y pasarlo bien, y otra es tenerlas en mi mesa”

Asimismo, agregó: “Me han llamado varias veces, pero (el problema es que) no es solamente tu casa, tienes que ir a las de los demás, entonces son cuatro programas y para lo que ofrecen, es muy poco”.

Por otra parte, la ex panelista de Bienvenidos reveló que: “te dan una ‘x’ suma y tienes que hacer un menú más o menos (grande). Entran las cámaras, los productores que te ensucian tus cosas y te pasan a llevar los muebles, no, gracias”.

“Lo que me molesta es que te obligan a sentar a gente en tu mesa. Eso no, de verdad no”, concluyó Argandoña según reportó ADN Chile.

Raquel Argandoña critica a Sigrid Alegría

Raquel Argandoña lanzó ácidas críticas a la actriz Sigrid Alegria en su espacio Zona de Estrellas. «Yo creo que ella no era porque quería estar flaca, simplemente era drogadicta», aseguró la comentarista.

«Ella dice también que el medio televisivo en esa época era muy exigente y a todas las actrices le sexigían estar flacas y bellas; porque los sueldos eran millonarios. Pero mucha gente de ese tiempo era delgada y a lo mejor hacía dieta o ejercicio; y no necesitaba irse a la cocaína».

Finalmente, Argandoña agregó: «el mensaje que entrega es grave para la juventud de ahora, porque deben creer que mientras yo consumo cocaína voy a adelgazar; y eso es un grave error».