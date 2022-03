Vasco Moulian trató de «bufón rasca» a Sergio Rojas tras el cahuín de su salida de la tevé

Vasco Moulian se retiró de la tevé para dedicarse a su proyecto personal; su obra «El Extraordinario Tarzán».

En ese mismo contexto, el periodista de espectáculo Sergio Rojas, salió a entregar más detalles de la situación; aseguró que se había peleado con gran parte del equipo. Entre ellos, Manu González y Mariela Sotomayor.

«Estaba pasando por un momento irascible, mal genio, todo le cargaba. Del tema que se hablaba, los odiaba a todos. Era súper complicado trabajar con él porque el nivel de odiosidad al que había llegado era demasiado grande», detalló Rojas en «Que te lo digo».

Incluso aseguró que desde la dirección del programa de tevé lo retaban y Vasco Moulian no pescaba, y seguía hablando de de distintos personajes. Ante este tremendo cahuín, el ex director de Canal 13 salió a desmentir casi toda la información.

La respuesta al «bufón rasca»

En conversación con El Dínamo, Vasco Moulian aseguró que ir de los ensayos de su obra a Zona de Estrellas era todo un desafío, y que terminó por desgastarlo. Incluso que le dolió su salida, porque lo estaba pasando bien en la pantalla chica, y se refirió al rol que tomó en el programa.

«Muchas veces el personaje se comía al ser humano y tenía que ser un poco más exagerado. Estos tipos de programa de espectáculo o farándula, siempre tiene que haber alguien que lleve la contra, sino una fomedad tremenda escuchar a cinco persona diciendo lo mismo», manifestó el actor sobre su paso por la tevé.

Además aseguró que la despedida de todos sus compañeros fue buena y que todos le dejaron mensajes bastante agradables cuando supieron su decisión; Manu González, Mario Velasco, Cecilia Gutiérrez, Raquel Argandoña y José Luis «Joche» Bibbó le desearon lo mejor, quedando así desmentidos los rumores.

«Todos me mandaron mensajes muy lindos. Yo creo que contestarle a Sergio Rojas es contestarle a un bufón rasca, como que no me dan ganas de referirme a él. Sergio hace su pega y lo entiendo (…) pero hay que tener ojo con la mentira«, lanzó el ex director de Canal 13.