Ataque homofóbico: Joven es agredido en gimnasio por ser gay

Muchas personas siguen teniendo una mentalidad anticuada y violenta; e incluso algunos recurren a la violencia, dañando a otros gratuitamente solo por su orientación sexual.

Tal fue el caso de un joven de 27 años, quien fue víctima de una dura agresión en el gimnasio Coliseo Sarkos de la comuna de Quilpué; en la región de Valparaíso. El caso se reveló luego de que el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunciara el hecho.

Asimismo, el Movilh aseguró que era una agresión homofóbica; ya que el sujeto atacó al joven sólo por su orientación sexual y expresión de género.

Mira el video aquí:

Atacan a joven en gimnasio de Quilpué por su orientación sexual y expresión de género. Fue golpeado e insultado por un cliente solo por llevar las uñas pintadas. La víctima denunció que en ningún momento recibió ayuda del gimnasio Coliseo Sarkos. ¡Basta! https://t.co/SykOEqawsz pic.twitter.com/SIOponjMPm — Movilh Chile (@Movilh) May 9, 2022

Un crimen de odio

La víctima, identificada como Omar Tapia; realizaba su rutina cuando fue hostigado por otro deportista de iniciales J.M.P.Q. «Estaba tranquilamente entrenando cuando un hombre que no me conocía me comenzó a molestar con insultos homofóbicos», comenzó relatando Tapia.

«Me discriminó por llevar las uñas de color. Me dijo ‘maricón culiao, córrete, tení las uñas pintadas como las minas. Te voy a matar, te voy a perseguir hasta matarte», añadió el joven agredido.

Asimismo, contó que: “intenté evitarlo, me persiguió por el gimnasio con más insultos. En un momento me empujó. Me devolví para pedirle explicaciones, para decirle que cómo se le ocurría empujarme por llevar las uñas pintadas. Ahí me pegó brutalmente sin piedad”.

Además, Tapia aseguró que «el personal no hizo nada para detener al agresor. Había cuatro entrenadores de testigo y ninguno hizo nada. Todos estaban con los brazos cruzados cuando después de agredirme físicamente, el hombre me perseguía por todo el gimnasio con una pesa de 15 kilos para partirme el rostro en pedazos».

Finalmente, el encargado de Derechos Humanos del Movilh, Ramón Gómez condenó este violento hecho. Según reportó La Cuarta, Gómez aseguró que el ataque fue “insólito y brutal»

«Por un lado hay un sujeto que es un peligro público, que se atreve a golpear personas por su orientación sexual o expresión de género y, por otro; la ausencia de carabineros en el conflicto pone una vez más en evidencia que las víctimas LGBTIQA+ de los abusos no son prioridad para las policías”, cerró, asegurando que presentarán acciones legales contra el gimnasio.