¿Calienta sopa? Mariela Sotomayor arremete sin filtro contra Daniella Chávez

Combos iban, combos venían. Tal como la icónica frase del Flaco en una de las rutinas de Dinamita Show, se ha desarrollado la pelea virtual entre la panelista de tevé Mariela Sotomayor y la modelo Daniella Chávez.

Todo surgió después de un reportaje realizado por el programa de TV+, Me Late, donde exhibieron cómo viven los chilenos en Miami. Aquello salpicó a la conejita Playboy, quien no dudó en defenderse a través de su red social más polémica; Twitter.

«Qué chanta el reportaje de Luis Sandoval en #MeLate inflando jajajaja vivir fuera de Miami es más barato no más caro jajaja. Allá en Miami todos los almuerzos valen 50 dólares para arriba, los lagos son para todos y no privados, no todos viven ahí por cocodrilos», lanzó la rubia según rescató ADN Radio.

El tema se siguió discutiendo en el programa de TV+, lo que fue contestado por la radicada en Norteamérica. «Recién me muestran un video de ayer donde la Señora Mariela Sotomayor! En #MeLateTV me trata de envidiosa jajajaja (….) La saco a dar una vuelta ya Lamborghini o yate?», continuó Daniella Chávez. La panelista del programa farandulero no aprobó la «denostación» que realizó la modelo.

Se vino el tercer round

«La ‘señorita’ Daniella Chávez dice que a mí me va mal en todo… Claro, mi pega no es tan fácil como la tuya, pero ni por 100 millones diarios viviría de calentar la sopa a los hombres sacándome la ropa, esos son mis valores, claramente no lo tuyos», continuó la periodista a través de su cuenta personal sin ningún filtro después que la modelo se refiriera a ella.

Además, la panelista de Me Late también señaló que no le interesaba a nadie sus lujos y preguntó qué hacía preocupándose del resto, entre otras cosas. A lo que la conejita Playboy claramente respondió.»La señora @marieloca28 dice que a mi me compran con lujos jajaja tengo la misma pareja hace años y ella? Cuantos fracasos? Jajaja», continuó Daniella Chávez antes de una nueva contestación de Mariela Sotomayor.

A continuación te dejamos el cuarto «round» más prendido de farandulandia en los últimos días: