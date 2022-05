¿La besó en el cuello? Daniella Chávez ofrece $5 millones por supuesta foto con José Antonio Kast

Daniella Chávez no ha escondido nunca su preferencia política. Tanto que fue una de las figuras públicas más activas en la campaña presidencial de José Antonio Kast en las últimas elecciones de Chile.

Ella participó en el cierre de campaña del candidato republicano, y después de la derrota en las elecciones presidenciales, se lanzó con todo en las redes sociales.

«¡Chile eligió vivir en la miseria. Lo siento mi gente y familia! ¡¡perdónalos señor no saben lo que hacen!!», reaccionó con todo la chica Playboy a través de la red del pajarillo azul.

Ahora, después de meses de aquel resultado político y semanas desde que asumió en la Presidencia Gabriel Boric, la modelo chilena se refirió a una supuesta polémica postal; ella estaría siendo abrazada por José Antonio Kast, «por atrás» junto con un «beso en el cuello».

¿Existe o no existe la polémica foto?

«Tengo una foto de Kast (José Antonio) abrazando por atrás a Daniela Chávez… pero abrazándola de manera especial dándole un beso en el cuello en un presunto camarín. La tengo bien guardada para cagar a Kast en su mejor momento», reveló un tweet de esta supuesta captura «prohibida».

Además, la cuenta encargada de lanzar esta polémica publicación viralizada, se mofó de la esposa del ex candidato republicano, María Paz Adriasola. «Debe ver esto la señora @piaadriasola? jajaja pobre vieja», continuó diciendo sin ningún filtro.

La respuesta de Daniella Chávez no se hizo esperar, donde aseguró que le ofreció dinero por publicar la supuesta fotografía. «Le ofrecí 5 millones por subir la foto, no quiere! Dijo que estaba feliz con las 6 lucas!», aseguró de entrada la rubia sobre el polémico tweet, apuntando a un espectro de la política chilena.

«Pero en fin, es típico de su sector buscar hacer daño para hacerse notar, no hay más recurso! También me gustaría ver la supuesta foto jjajaja no existe! Pobreee», remató la chica Playboy.