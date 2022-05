«Pronta colaboración»: La divertida broma de Camilo Huerta junto a Pailita

Pailita sin duda es una de los grandes referentes urbanos de la actualidad, quien estuvo presente en el cumpleaños número 13 de Alonso «Monito» Vidal, hijo de Marité Matus y Arturo Vidal. Es por eso que Camilo Huerta, actual pareja de la ex del «King», no desaprovechó la oportunidad para tirar la talla con una captura donde sale junto al interprete de «Par de Veces».

Con la foto para el recuerdo, el personal trainer bromeó con un curioso tema que cantaba junto al actual conductor de Zona de Estrellas, Mario Velasco, denominada «¿Quién te echó ficha?«. Recordemos que el ex Discípulo del Chef se hizo conocido; al igual que muchos otros rostros televisivos tras su paso por el programa juvenil de Chilevisión, Yingo.

¿Remix del recordado tema juvenil?

«Pronta colaboración Pailita. ¿Quién te hecho ficha? Remix!!!», lanzó Camilo Huerta a través de su Instagram tirando la talla con Pailita y recordando el tema del programa juvenil.

La captura obtuvo más de 21 mil me gusta y se llenó de comentarios. La mayoría aplaudió y estalló de la risa con la referencia que realizó el personal trainer, relacionada a la interpretación junto a Mario Velasco.

«Que lindo eres amor», fue la reacción de Marité Matus entre los cientos de comentarios. Esta fue una excepción cariñosa entre las decenas de emojis de risa sobre la publicación de Camilo Huerta.

«Que saen de corte»; «Los de 30 para arriba cachamos la talla jajaja»; «Quién te echó ficha remix jajaja ya lo quiero escuchar»; «Esperando esa colaboración, pero incluyan a Marito Velasco xfa»; «Verdad, me acuerdo de ese tema malísimo, pero me reía»; «Se viene bueno», fueron algunas de los divertidos comentarios de la publicación del ex chico Yingo.

Recordemos que Pailita dejó la patá en la fiesta de cumpleaños de «Monito» Vidal y en Radio Activa te contamos todos los detalles.