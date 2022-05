Cata Pulido y Paty Maldonado saldrán en la Divina Comida: «Hay mucha presión»

Durante la jornada de hoy se dieron a conocer los nuevos invitados del programa de concina de Chilevisión, La Divina Comida. La producción del espacio corroboró que los comensales serán Paty Maldonado; Cata Pulido; Rodrigo Herrera y Nelson Ávila.

Las grabaciones del programa ya comenzaron; o al menos así afirmó la conductora del programa de YouTube «Las Indomables, Paty Maldonado.

Fue así que la ex-rostro de Mega y opinóloga contó unos cuantos detalles de su experiencia en televisión.

«Estoy destruida»

En esa línea, Maldonado afirmó: «Estoy destruida. Grabamos hasta tarde. ¿Sabes lo que pasa? Cuando uno tiene una continuidad de estar grabando, estar corriendo, tu cuerpo está acostumbrado a esa exigencia. Yo hasta el 2018 tenía tres, cuatro cosas: la radio, el café concert y el Mucho Gusto».

En esa línea, la «Indomable» aseguró que perdió la práctica de estar en televisión; y que luego de su experiencia «no se podía levantar». «Sentía que no había nada en mi cuerpo que no me pesara. Es impresionante cómo tu cuerpo lo siente», añadió.

Cata Pulido se descargó

Asimismo, la «Indomable» Pulido opinó de una forma similar a Maldonado. En esa línea, se refirió a lo que conlleva participar en la Divina Comida. «Hay mucha presión. La gente espera mucho de uno. Por eso me carga tener invitados», apuntó.

«Me gusta tener todo impecable, soy muy autoexigente. Terrible. Me gusta que esté todo al unísono, me gusta que las veladas sean perfectas. Me agota mucho hacer cosas en mi casa, imagínate televisado, con toda la gente juzgándote”, añadió descargándose, según reportó La Cuarta.

Finalmente, Pulido reveló un poco del orden en que se grabó el episodio de la serie de comida. “Ayer fue tu turno, Paty, maravilloso, muy bien, comimos exquisito, encantadores los invitados, hay que decirlo. Rodrigo Herrera, un encanto, Nelson Ávila, un caballero, qué agradable conocer ese tipo de gente en la política”.