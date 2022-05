Ex-Huevo Fuenzalida, Pamela Díaz y Gala Caldirola participarán en «¡Qué dice Chile!»

El programa de concurso familiar “¡Qué dice Chile!”, conducido por Martín Cárcamo, está emitiendo una temporada prime los días jueves, después de “Tele13 Central”.

Titulado “¡Qué dice Chile! Prime”, en sus 10 capítulos tendrá a un total de 80 celebridades reunidas en equipos de cuatro amigos, familiares o colegas jugando para descubrir cuáles son las respuestas más populares a preguntas misceláneas a cambio de un millonario premio que se destinará a una fundación.

¿Cuándo se emite el nuevo episodio?

El segundo episodio de esta temporada se emitirá mañana jueves en horario estelar, y tendrá jugando a dos equipos de celebridades: el equipo “Díaz de vacaciones”; compuesto por Pamela Díaz, Gala Caldirola, Daniel Huevo Fuenzalida y Camilo Huerta, versus el equipo “Pool Party”, compuesto por Karen Bejarano, Antonella Ríos, “Chiqui” Aguayo y Paula Bolatti.

El equipo que gane el capítulo donará un premio de 2 millones de pesos a la Fundación Excepcionales; que promueve la inclusión integral de niños y jóvenes con síndrome de Down.

“Yo ese día andaba leeenta, porque venía de un carrete del día anterior, me acosté a la 1:30 y me levanté temprano, por eso venía medio averiada. ¡Pero lo pasé increíble! Con todos me llevo súper, y tratamos de hacer el mejor programa”, cuenta Pamela Díaz sobre su participación en el capítulo.

“Fue muy entretenido, lo pasé increíble, las chicas todas simpáticas y buena onda. Tuve que competir contra mi jefe, el Huevo, el big boss; y fue para mí casi como un carrete, jugando y televisado”, dice por su cuenta Antonella Ríos sobre el espacio que se emite mañana.

El éxito del nuevo formato vespertino

El programa ya suma más de 200 capítulos en las pantallas de Canal 13, incluyendo la versión original estrenada en agosto pasado, la Liga de Campeones que se dio en el verano, la versión Celebrity que se emitió los lunes y la nueva temporada vespertina estrenada en abril.

“¡Qué dice Chile!”, de lunes a viernes a las 19:30 horas, y los jueves después de “Tele13 Central”, por Canal 13.