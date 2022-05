¿Cuáles son las 5 canciones que se escuchan más en los matrimonios de Chile?

Uno siempre busca poner los mejores temitas para sacarse los pasos prohibidos en algún matrimonio. Es por eso que está de más decir que los casorios no serían lo mismo sin escoger las canciones correctas.

Así mismo lo informó Spotify, donde más de 14.8 millones de playlist generadas por distintas personas y relacionadas a los «matri» alrededor de todo el mundo. Asimismo, el contenido de los casorios crecieron exponencialmente.

Es por eso que vimos un aumento de un 620% en las reproducciones de la playlist «Country Wedding» en la misma plataforma musical y un crecimiento de casi un 150% de las escuchas en playlist «Wedding Songs» también en Spotify.

Playlist especial y las más escuchadas de Chile

Es por todo lo mencionado anteriormente, que Spotify se asoció con la famosa organizadora de matrimonios «Mindy Weiss», para crear una playlist exclusiva para el día en que las parejas pisen el palito. Esta se denomina «A Very Mindy Weiss Wedding (Una boda muy Mindy Weiss)».

Allí se incluyen distintos tipos de temas seleccionados detenidamente para ese día especial y que incluyen varios clásicos de siempre. «(There Is) No Greater Love» de Amy Winehouse; «Wildest Dreams» de Duomo, de Bridgerton; «Your Song» de Elton John; «Moon River» de Frank Ocean, y «Pov» de Ariana Grand, entre otras canciones.

Además, según la base de datos de la plataforma musical de streaming, pudieron llegar a definir el «hit indiscutido en los matrimonios», según todas las reproducciones de los mismos usuarios de Spotify. La mejor canción y la más escuchada en las playlist de los matrimonios es «I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)» de Whitney Houston».

Mientras que el «top five» de las más escuchadas en nuestro país, hay cinco que de seguro muchos han bailoteado en algún «matri».

Procura – ChiChi Peralta, Jandy Feliz

Una Cerveza – Ráfaga

La Gozadera (feat. Marc Anthony) – Gente De Zona, Marc Anthony

Me Gusta Todo De Ti – Noche de Brujas

Las Avispas – Juan Luis Guerra 4.40

Y ustedes radioactivos… ¿Han bailado estos temas o recuerdan otros más épicos?