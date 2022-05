Karol Dance responde a las críticas: «Los perdono a todos y que les pique»

No hace mucho, te contábamos de Karol «Dance» Lucero volvió a la palestra luego de entregar una entrevista exclusiva a la Radio ADN. Todo con respecto a la lluvia de críticas que le llegan en redes sociales; y sus proyectos actuales, relacionado a su gran cantidad de seguidores en Instagram.

En esa línea, Lucero aseguró: «Me preguntan harto cuándo vuelvo a la TV y qué hago. He recibido muchas invitaciones para regresar, pero por ahora estoy viajando y no es compatible con un trabajo estable. Por ahora no está dentro de mis planes volver».

Por otra parte, Karol habló sobre la gran cantidad de funas que le han llovido. «Muchas personas pueden decirme cualquier cosa a través de Instagram o Twitter, pero después me ven y me piden una foto. Igual yo siento que los medios son muy responsables del bullying, porque la gente me pregunta en las calles ‘¿qué hiciste?’. Y no hay nada».

Asimismo agregó: «Sigo siendo una de las personas con más seguidores del país, sigo trabajando, y eso a mucha gente quizás le molesta, pero esas frustraciones no me puedo hacer cargo».

«Los que critican en redes sociales no representan a la sociedad en general. Más allá de las funas, esto también va a terminar en algún momento. Las nuevas generaciones van a tener un problema muy grande, no se va a saber qué es verdad y qué es mentira. Es como esa pregunta ‘¿oye Karol, te han funado por todo?’. Pero qué hice. Aquí estoy, feliz, contento», cerró.

La respuesta de Dance a sus haters

Sin embargo, la publicación de ADN donde apareció el polémico ex-rostro de televisión se llenó rápidamente de comentarios de odio en contra de Karol.

“Y por qué le dan espacio al estafa”, “Te van a funar”, “Succiónalo Karol Dance”, “Mente de tiburón”, “Funao”, fueron algunos de los comentarios que aparecieron en la caja de comentarios de la publicación.

Sin embargo, Karol Dance contestó sin filtro a los pesados comentarios en su contra. “Jajajajaja que risa leer los comentarios, no hace más que confirmar mi hipótesis; los perdono a todos jajajaj y que más les pique”, añadió.

En esa línea agregó: “aquí están hablando de mí, si realmente no les importara, simplemente ni lo verían, pero no los culpo, deben llevar una vida tan aburrida, que es mejor molestar a los demás sin motivos ni sentido”.

Finalmente, cerró afirmando: “Pero nunca criticará quien esté ocupado de su propia vida haciendo algo importante. Saludos a los que pasan en buena”.