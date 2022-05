Lo último de la Tía Yoli: «Guarden alimentos, Va a haber escasez de alimento»

La querida «Tía Yoli» siempre está realizando predicciones para sus seguidores de las redes sociales. Sin embargo, Yolanda Sultana sorprendió hoy con preocupantes y dramáticas palabras sobre lo que se viene para Chile y el mundo.

En esa línea, la mentalista advirtió: “Les voy a decir algo: guarden alimentos. ¿Se recuerdan cuando estaba por venir el Covid? Yo dije que venía algo grande para Chile, y el Covid todavía no empezaba y yo lo dije”.

Asimismo, agregó que “les puedo decir algo más: uno ve las cosas, pero no con nombre y apellido, pero yo vi muerte en Chile, vi derramamiento de lágrimas en muchos sectores”.

La «Tía Yoli» advierte una escasez de alimentos

“Voy a ir a Maipú a comprar un poco de alimentos, pero hay que comprar carbón, porque todo Chile cocina con gas; y en los problemas de guerra, de donde viene justamente el petróleo, están cortando el gas”, agregó Sultana, con respecto a una supuesta falta de alimentos en un futuro.

En esa línea, también advirtió: “los refrigeradores se nos van a echar a perder. ¿Me creen a mí o no me creen? Va a haber escasez de alimento”.

Por otra parte, la mentalista llamó a que en «el sur que tomen caldo de cabeza, porque se están presentando enfermedades, problemas de cesantía, y si la gente está cesante van a perder sus casas y autos. Entonces, no se metan en deudas».

“Lamentablemente, aquí hay un problema. Yo veo problema”, concluyó la «Tía Yoli», según reportó La Cuarta.

La mentalista no quiere hablar más sobre «el quinto retiro»

A poco tiempo de haberse confirmado el rechazo de la iniciativa del Quinto Retiro; la Tía Yoli, abordó nuevamente el tema del sexto retiros de fondos de previsión a través de su Facebook. Al respecto, sus seguidores le preguntaron si «el sexto retiro se aprobara».

A esto, la vaticinadora respondió: «no me quiero meter más en esa cuestión, porque yo no puedo estar dando esperanzas falsas. Cuando lo den, voy a decir ‘aleluya’, porque me hago enemigos yo«.

«Yo ayudo con mis palabras y sé de la necesidad, sé que se rechazó el quinto retiro. Y si un paletó no es mío, no puedo guardarlo en el clóset, lo debo entregar. El quinto retiro se fue por el humo y realmente tuvimos una ilusión. Eso fue todo», concluyó.