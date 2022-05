Loreto Aravena sobre Josefina Montané: «Estaba por ser más bonita que talentosa»

Desde que se conoció el veredicto en contra de Nicolás López, quien fue declarado culpable por dos casos de abuso sexual consumado; se han revelado algunas de las declaraciones de su círculo más cercano, siendo Loreto Aravena la que ha llamado más la atención.

Especialmente, luego de que en las últimas horas se conociera lo que la actriz nacional lanzó en relación a su compañera de elenco en Soltera Otra Vez, Josefina Montané.

Resulta que Pin, es una de las actrices que apareció en el bullado reportaje de 2018, donde contó la desagradable experiencia que vivió con el director durante sus primeros años de carrera.

«Me dijo, literalmente, si me podía agarrar la ‘teta’ y por qué me importaba si igual íbamos a terminar tirando, que ni siquiera fue la palabra exacta, preferiría no mencionar la que usó. Me sentí tan intimidada, que lo único que atiné a hacer, fue tomármelo con humor. Después de eso, nunca más volví a trabajar con él» fue parte de su relato.

Tras las declaraciones de Josefina Montané, de inmediato se llenó de apoyo por gran parte del mundo actoral en nuestro país, con la excepción del círculo de López, quienes se mantuvieron en total silencio.

Las declaraciones de Loreto Aravena

Es en este contexto que la jornada del viernes, La Tercera PM publicó las declaraciones que Loreto Aravena dio en el juicio, en las que se refiere a su relación con Josefina Montané y si alguna vez vio algo entre ella y el cineasta.

«La conozco desde que partió su carrera. Trabajé en Soltera Otra Vez 1, 2 y 3. Siempre me pareció una chica que estaba por ser más bonita que talentosa» comenzó señalando la actriz de Los 80.

Siguiendo por esta línea agregó: «Le costaba mucho la actuación, tenía muchas reuniones con Herval Abreu ,director de Soltera Otra Vez, para ir mejorando».

«Siempre me dio la impresión de que se llevaba bien con Nicolás. Nunca me habló de él como que la había joteado o algo parecido. Tampoco Nicolás me habló algo de ella, salvo que la encontraba bonita» indicó Loreto Aravena.