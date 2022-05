Los mejores memes que dejó la caída en la preventa de Daddy Yankee

Daddy Yankee congregó a más de 300 mil fanáticos en la fila virtual de Puntoticket, esperanzados de adquirir una entrada para la despedida del Big Boss en Chile.

La preventa exclusiva con el medio de pago Tenpo comenzó a las 10.00 horas y se estima que dure hasta mañana hasta las 09.59 horas. Se dispusieron solo 6.000 tickets para este primer paso del proceso de la compra de entradas para el concierto de King Daddy.

«¡Tenpistas! Estamos teniendo intermitencias en nuestros servicios, estos serán restituidos a la brevedad. Agradecemos profundamente su comprensión, les comunicamos cuando los servicios se restablezcan. Equipo Tenpo», fue el mensaje que se pudo observar tanto en la fila del sistema de Puntoticket y de un mensaje oficial a través de la cuenta de Twitter de Tenpo.

Recordemos a todos los seguidores y fans de Daddy Yankee, quienes están en un puesto inalcanzable en la preventa, que la venta general comienza este jueves 19 a las 10.00 horas. A continuación te dejamos los precios de los tickets para el concierto (más cargo por servicio).

No me gusta daddy yankee, pero me gusta conversar en la fila con la gente sobre lo mentiroso que es Felipe Kast.#daddyyankee #tenpo pic.twitter.com/lb0LWoDFZr

— alejandro (@Erchucu) May 18, 2022