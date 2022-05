Marc Anthony cancela show por accidente: «Me lastimé la espalda»

Durante la noche del pasado jueves, ocurrió un lamentable hecho que involucró a uno de los artistas más populares de Latinoamérica. Pues minutos antes de subirse al escenario en Panamá, se dio a conocer que Marc Anthony debía suspender la presentación tras sufrir un accidente.

Mientras miles de fanáticos esperaban por su concierto en el Estadio Rommel Fernández; por los altavoces se anunció de manera repentina que el concierto se suspendía, ya que el cantante había sufrido un accidente, pero no se dieron más detalles.

Luego de la interrupción del evento, desde la productora que llevó a Marc Anthony, compartieron un comunicado donde explican que; «tuvo que posponer su concierto en Panamá anoche debido a un accidente en unas escaleras cuando se preparaba para su salida a dicho concierto».

«El acontecimiento, provocó complicaciones en su espalda, lo cual impidió su presentación en vivo. En estos momentos está siendo trasladado a la ciudad de Miami para ser atendido por sus especialistas» indican; además de informar que la nueva fecha del concierto «se dará a conocer más adelante».

Cabe recordar que esta es la segunda vez en el año que Marc Anthony cancela su presentación en el país.

Se suponía que el autor de «Vivir mi vida» actuaría el pasado 23 de febrero, pero en aquella ocasión fue pospuesto para darle una oportunidad a la ciudadanía a completar su esquema de vacunación contra el covid-19, según establecieron las autoridades panameñas.

El preocupante estado de salud de Anthony

A pocas horas de ocurrido el incidente, Anthony fue a sus redes sociales a explicar la situación: «Estoy en proceso de recuperación por la espalda. Estoy bien y me están cuidando. Me siento… no se puede decir mejor, pero estamos en esa. Regresaré pronto, para cumplir mi palabra».

«Lamentablemente, como les dije, es una cosa muy fuerte para mí, porque yo no soy gente de cancelar, no tengo historia de eso. Esto es simplemente para todas esas personas que les interesa saber. Soy ser humano, me lastimé la espalda y espero que me deseen lo mejor» cerró, según reportó Radio Corazón.