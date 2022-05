Patricia Maldonado hace pebre a JC Rodríguez: ¿qué está pasando por tu cabeza?

Sin duda, uno de los rostros más reconocidos y queridos de la televisión chilena es Julio César Rodríguez. Aun así, el animador también se ve envuelto en diferentes polémicas; producto de su estilo de vida. Es por lo mismo que opinólogos y rostros de farandulandia comentan las actitudes de JC.

Y eso fue precisamente lo que ocurrió ayer, a través del programa de YouTube de Patricia Maldonado «Las Indomables». En este, la panelista y actriz Catalina Pulido se dio el tiempo de disparar sin filtro en contra de Rodríguez.

La excandidata a concejal por el Partido Republicano partió asegurando: “José Antonio Neme te lo digo acá: estás brillante, por fin alguien que dice lo que uno piensa. En cambio, Julio César”.

“Está bien que Julio César Rodríguez se crea medio progre y se junte con estos pendejos que les gusta la marihuana. Pero, ¿Qué está pasando por tu cabeza, Julio César? Un poco más de cordura. Fuma lo que querai, pero sigue siendo cuerdo po”, declaró la actriz contra el periodista, según reportó Radio ADN.

Las declaraciones de Patricia Maldonado

Por otra parte, la principal conductora del programa, Patricia Maldonado afirmó sobre JC Rodríguez: “Entró en una postura de ‘chu…, no me quiero quemar’, ‘no me quiero mojar el potito’. Y no hablemos de la otra niña -Monse-«.

En esa línea, agregó: “Está bien que Julio César Rodríguez se crea medio progre y se junte con estos pendejos que les gusta la marihuana. Pero, ¿qué está pasando por tu cabeza, Julio César?”.

Finalmente, Patricia Maldonado concluyó afirmando que: “Un poco más de cordura. Fuma lo que querai’«.

Hasta el momento, JC Rodriguez no se ha referido a las ácidas palabras de las animadoras. Sin embargo, es probable que el animador no conteste a la polémica creada por «Las Indomables»; ya que, como es costumbre, nunca se refiere a sus críticas.