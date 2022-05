«Ponte Pa Mi»: La nueva apuesta romántica y lujuriosa de Marcianeke

Marcianeke se ha consagrado con los artistas urbanos más reconocidos de la actualidad a nivel nacional e incluso internacional, tras su colaboración con el destacado artista argentino, L-Gante; «Toma».

En la actualidad posee más de 4 millones 300 mil oyentes mensuales de forma orgánica a través de Spotify. Ahora, de la mano del sello internacional «Rimas Entertainment» y «El Valle de los Reyes», se lanzó con todo con el tema «Ponte Pa mi», que ya está disponible en todas las plataforma digitales y para ver el video oficial en YouTube.

La nueva apuesta musical con romance y lujuria

«Lo próximo que viene a la calle. Me quiere y me odian. No es lo mismo de siempre y ya lo verán… porque ya decirles no sirvió. Todos los artistas tenemos un derecho a desahogarse», anunció el artista urbano hace solo un par de días Marcianeke a través de redes sociales hasta que finalmente llegó lo nuevo del joven de 20 años.

El cantante nacional sorprendió a sus seguidores con un reggaetón romántico, que en su propio estilo destaca con un lenguaje directo y sin ningún filtro que lo caracteriza.

Así es «Ponte Pa Mi», donde se narra un encuentro amoroso donde las fantasías y la lujuria son las protagonistas. Este tema viene de la mano de productores chilenos reconocido en la industria; Donner y Moustache, en una gran tema que seguro la romperá.

La canción ya supera las 137 mil vistas a través de YouTube a horas de su lanzamiento junto con el sello Rimas Entertainment, el mismo de Bad Bunny y que cuenta con una serie de éxitos que suman millones de reproducciones en Spotify; «Dimelo Má» que suma más de 45 millones de visualizaciones en YouTube, tema que es seguido por distintos otros hits musicales como «Qué Pasa»; «Tussi Code Mari»; «Los Malvekes», «Ponle» y «Colores».