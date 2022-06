Antonella Ríos revela mensajes ocultos de su cuenta de Instagram

Antonella Ríos sigue más vigente que nunca debido a su presencia activa en las redes sociales y a su participación en el programa de espectáculos de TV+, Me Late Prime.

Y no es menor que la actriz posea más de un millón 200 mil seguidores, donde comparte varios momentos de su vida. Tanto en el aspecto familiar, laboral e incluso sorprende a sus seguidores con alguna fotito o video casual que deja boquiabiertos a todos.

Pero las redes sociales son un arma de doble filo, donde los rostros públicos se exponen a comentarios negativos. Así le pasó a Antonella Ríos, quien expuso varios mensajes mala leche. Esos que Instagram filtra al identificar las reacciones negativas contra la cuenta que realizó la publicación.

Los mensajes ocultos de Antonella Ríos

Antonella Ríos estaba de viaje y dejando Orlando, Estados Unidos; pero su viaje se retrasó cinco horas. Es por eso que no quiso perder el tiempo y comenzó a revelar mensajes no muy gratos de su cuenta de su Instagram.

«Mientras espero el retraso de 5 horas aprovecho de ver mensajes ocultos. Leo manipulación de algunas personas para persuadir de cambiar tu opinión frente a temas que para mi no son transables; cómo la libertad», señaló Antonella Ríos a través de sus historias.

De la misma forma, comenzó a replicar el tipo de comentarios que le escribían. «Te seguía por cómo opinabas pero si opinas de política te dejo de seguir», reveló la panelista de Me Late Prime.

Asimismo, Antonella Ríos expresó su postura ante los comentarios que le llegan. «Me parece muy democrático. Pero eso no cambiará mi manera de ser y estar en este mundo. Soy y existo, según lo he vivido y lo que pienso y siento. Por 48 años», manifestó la actriz a través de red social asegurando que no volverá a involucrarse públicamente en política.