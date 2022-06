«Tiene que dar el ejemplo»: Ex niño poeta critica la forma en que Naya Fácil se hizo conocida

Jorge Rivas volvió con todo, gracias una reciente y divertida entrevista con el creador de contenido y comediante chileno, Claudio Michaux. El joven de 13 años habló de su transición ideológica política de «derecha» a una de «izquierda».

El ex niño poeta ya no le gusta esa denominación e incluso aseguró que después de la viralizada entrevista en internet, le han escrito varios nuevos apodos; «niño progreta» y «niño proleta» son solo algunos según reveló en una reciente conversación con La Cuarta.

«Yo decía: ¿seré hueón? Me estoy abanderando públicamente con ideales que no son los míos, con estereotipos que no son los míos (…) y dije: yo soy de izquierda, siempre lo he sido, y voy por la unión de la izquierda en general», señaló Jorge Rivas.

Pero eso no fue lo único, ya que dentro de los diversos que tomó el joven de 13 se refirió al gran impacto que ha generado en las redes sociales la influencer, Naya Fácil. Aunque no estuvo muy de acuerdo con la forma que se hizo conocida y le atribuyó una especial tarea.

«Uno tiene que aprender a dar el ejemplo»

«Naya Fácil se hizo conocida por cosas tremendamente morbosas. Y que haya niñas que la imiten es desolador», inició el ahora niño progreta ante el fenómeno de Naya Fácil en las redes sociales.

Asimismo, el adolescente de tan solo 13 años siguió diciendo «porque si existe esa hipersexualización, una palabra súper ñuñoína, ocurre que muchos hombres van a hacer cosas terribles frente a eso, porque todo es un estímulo para todos y para todas», añadió Jorge Rivas.

De la misma forma, el ex niño poeta abordó la tarea que tiene Naya Fácil y otras personas que tienen una importante tribuna ante mucha gente. «El tema de fondo es que uno tiene que aprender a dar el ejemplo, sea famoso o no. Tiene que saber que tiene una responsabilidad», cerró sobre ese tema en la reciente entrevista.