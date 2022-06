Naya Fácil y su adicción a conocida droga: «Pasaba todos los días tuseada»

Naya Fácil ha entregado muy buenas noticias en las últimas semanas. Tales como la adquisición de su tercera propiedad; un departamento en la comuna de Santiago además de comprar un auto que ella misma nombró como el «Facilón».

Pero la conocida influencer también comunica sus momentos malos a través de las historias de sus numerosas redes sociales. Así lo hizo a mediados de abril, cuando se refirió a su adicción a la conocida droga de la actualidad, el «tussi».

Ella detalló en ese momento que salía mucho de fiesta y que llevaba dos años consumiendo la denominada «cocaína rosada», una droga sintética que se acerca más al éxtasis por sus efectos alucinógenos. Asimismo, manifestó sus ganas de dejar el consumo de «tussi» que mantuvo por cerca de dos años.

«La vida es linda fuera de ese mundo cul… Yo estaba bien antes, pero vamos a volver a estar bien. No puedo volver a caer», expresó Naya Fácil en aquel momento. Ahora, volvió a relatar su experiencia después de dos meses sin consumir la conocida droga.

Los efectos y la consecuencias del tussi

«Yo pasaba casi todos los días tuseada. Me da pena, porque no sé en qué momento yo caí en eso. Yo antes estaba muy enfocada en mis cosas, no sé en qué momento yo me vi así», señaló Naya Fácil en una reciente conversación con Meganoticias.

Asimismo, explicó que ella bebía mucho alcohol y que ese consumo bajó cuando probó el llamado tussi. «Me sentía bien. Yo había subido mucho de peso, ninguna ropa me quedaba y al consumir esto me sentía tan bien que me sentía bien físicamente, me hacía mirar la vida muy positiva», añadió la conocida influencer.

Lamentablemente así fue como todo terminó en una adicción y en un reciente «cable a tierra«, para no perder todo lo que ha logrado a sus 24 años. «Tengo mis cosas, pero me ha costado, se ve como fácil como soy Naya Fácil, pero a mí me ha costado demasiado estar con las cositas que tengo. Entonces, yo dije: no voy a perder todo por algo que no me va a favorecer en nada», concluyó Naya Fácil al noticiero de televisión.