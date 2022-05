«No les fallaré»: Naya Fácil cuenta cómo rechazó ofrecimiento de conocida droga

Naya Fácil ha sorprendido en los últimos días con muchas adquisiciones personales. Su primer departamento en Santiago Centro y su autito que lo nombró como el «Facilón». Pero hace un par de semanas la popular influencer contó una compleja situación relacionada a su adicción a una conocida droga.

«Yo antes le tenía miedo a jalar algo por la nariz. Y ahora como que se me normalizó demasiado (…) La vida es linda fuera de ese mundo cul… Yo estaba bien antes, pero vamos a volver a estar bien. No puedo volver a caer», señaló hace un par de semanas Naya Fácil en relación a su adicción al «tussi» y sus ganas de rehabilitarse.

No quiere recaer en la droga

La influencer cumplió su promesa y no continuó consumiendo la famosa droga. Y relacionado a ese mismo tema, reveló un complejo episodio que vivió en una discoteca durante un carrete.

«Como bien saben yo ya no le hago al (emojis que hacen referencia a la sustancia ilícita) y en la disco me regalan mucho. Por favor no me ofrezcan más, y si están cerca mío por favor no le hagan delante mío, cada uno hace lo que quiere y respeto demasiado eso», señaló Naya Fácil a través de sus historias de Instagram.

Asimismo, a través de la misma red social contó que le ofrecieron «tussi«, pero al rechazarlo se enojaron con ella. «Pero también me gustaría que me respetaran eso, ayer una niña se molestó conmigo porque no le quise recibir un palazo, y me dio lata», agregó la influencer.

Naya Fácil también tuvo palabras de agradecimiento para aquellos que la han acompañado en este difícil proceso de rehabilitación. «De verdad muchas gracias a mis cercanos por ayudarme a carretear sin esas cosas en mi cuerpa. No recaeré porque no me fallaré y no les fallaré, gracias», concluyó el importante mensaje a través de las historias de su red social.