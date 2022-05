Antonella Ríos sobre la pelea de Cami con Yuri: «Evaluaron cosas que no importan»

No hace mucho, The Voice de Chilevisión se volvió viral. Pero esto no se debió a una presentación que dejó impresionado a los jueces; sino por una pelea entre dos encargadas de evaluar a los concursantes. Estamos hablando del encontrón de Yuri con Cami Gallardo.

La información habría salido al aire gracias a la periodista Cecilia Gutiérrez a través de su show online «Bombastic Prime». En este, la farandulera entregó detalles de un conflicto que las juezas protagonizaron hace unos días; producto de la presentación de una de las concursantes.

En esa línea, la periodista reveló que: «Le tocó a Vannia Aguilar que cantó ‘Entrégate’ de Luis Miguel. Estaba con un vestido muy sexy e hizo una interpretación muy sensual, cosa que no le gustó a Yuri y la criticó por eso. Le dijo que no era necesario que se vistiera así, de esa forma”.

Gutiérrez continuó afirmando que: “Cami dice que le parecía casi el colmo, que una mujer puede expresarse y cantar como quiera. Yuri le dice que era una falta de respeto y Cami se pone a llorar. Nadie entendía nada. “El día anterior también se había puesto a llorar y también habían parado las grabaciones, pero como 20 minutos no más”.

Antonella Ríos entrega su opinión

Dicha polémica, ahora, fue comentada en el programa farandulero Me Late (TV+); y una de las que salió defender a la cantante fue Antonella Ríos.

La panelista comenzó: “Ambas son de dos generaciones muy diferentes, donde hay una lucha por la igualdad de las mujeres y la libertad de expresión, y Yuri está metida en el tema religioso, por lo que debe ser un poco más majadera en algunos momentos”.

Asimismo, Ríos, añadió que: “Yo me hubiese quedado en el bando de Camila… (Yuri) debe ser consciente con lo que piensa, pero da la sensación que ella dio un giro tan radical que no se acuerda de su pasado ni tampoco es capaz de respetar otras visiones”.

Finalmente, La Cuarta, la también modelo cerró afirmando: «Creo que Yuri se desconcentró y empezó a evaluar cosas que no le competen».