«Alejaban a la gente»: Revelan polémicas actitudes de Cami Gallardo

El fin de semana estuvo marcado por un gran «cahuín» del exitoso programa de talentos de Chilevisión, «The Voice». Esta polémica tuvo como principales protagonistas a las cantantes Cami Gallardo y Yuri.

Todo comenzó porque a la cantante mexicana de 58 años no le gustó el vestuario «sexy» de una participante, opinión que fue criticada por Cami Gallardo. Yuri le dijo que era una falta de respeto y la interprete de «Querida Rosa» comenzó a llorar; acusando bullying y posteriormente se encerró en el camarín.

Ahora, desde el mundo de la farándula comenzaron a revelar supuestos episodios de Cami Gallardo, donde ella no tuvo una muy buena actitud detrás de las cámaras.

Las reacciones «sentimentales» de la cantante

«Me acuerdo una vez en el matinal Bienvenidos que dijo que no le gustaba cómo sonaba su música en el estudio, se paró y se fue», contó Hugo Valencia en Zona de Estrellas recordando aquella situación polémica en el matinal extinto.

Asimismo, el periodista explicó que ella es muy emocional y pasional. Además de que no tiene experiencia en la pantalla chica, donde existen cruces de opinión. «Dejó botado el programa y ya estaba anunciado que iba a cantar. Estamos hablando de alguien que, en el fondo, se deja llevar por sus pasiones, por lo que siente en el minuto», complementó Valencia en el programa farandulero de Zona Latina.

La segunda bomba farandulera a Cami

El segundo dardo desde la tevé nacional, vino desde Me Late y del panelista Luis Sandoval, quien aseguró vivir una particular experiencia con la interprete de «Abrázame». Esta fue cuando la cantante tenía 21 años y visitó el matinal de TVN, Buenos Días a Todos, después de ganar la primera temporada de The Voice.

«‘Stop, por favor, va a llegar a este estudio Cami'» y «Se les prohíbe tajantemente tocarle el pelo a Cami o pedirle una fotografía», fueron algunas de las revelaciones de Luis Sandoval respecto a lo que supuestamente decían desde el staff de la artista chilena.

A eso mismo y según rescató Corazón, el panelista del espacio farandulero dijo que él pensaba «va a llegar Jennifer Lopez», mientras que él vio que «alejaban a la gente, ella llega como una diva y yo sin conocer ninguna canción».