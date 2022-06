Laura Prieto sacó aplausos con jugadas fotitos en lencería

Laura Prieto es una de las famosillas más queridas y activas de las redes sociales. Mediante su cuenta personal de Instagram con más de 942 mil seguidores, siempre comparte distintos tipos de registros de su emprendimiento de suplementos naturales. Además de alguna que otra fotito, donde se encarga de sacar más de un suspiro a sus seguidores.

Así lo hizo en su último posteo de su red social, donde se la jugó con una sensual postal en lencería desatando cientos de reacciones en la caja de comentarios.

«Bombastik»

«El makinon», señaló Laura Prieto a través de su Instagram haciendo referencia al fotógrafo quien capturó la osada captura en lencería negra, con la uruguaya posada en la cama rodeada de pétalos de rosas.

A la jugada publicación llegaron un par de famosillas para piropear la foto de la ex chica Calle 7. Una de ellas fue Yamila Reyna quien comentó «Bombastik». Misma línea siguió la periodista Nataly Chilet quien dijo «hermosa amiga» con varios emojis de corazones rojos.

«Es que te pasaste»; «Sin palabras»; «Que hermosa Laurita, como siempre nomás»; «Espectacular»; «Te ves hermosa»; «Que mujer más hermosa y sexy»; «Fantástica», fueron algunas de las reacciones de la publicación que superó los 58 mil me gusta y los cientos de comentarios.

El claro mensaje de Laura Prieto sobre el amor propio

La modelo de origen uruguayo se ha manifestado en el último tiempo respecto a su cambio físico que tuvo en los últimos meses y junto con ello, un claro mensaje «body positive». «Tu cuerpo es perfecto como sea va marcando tu historia. Yo el amo el mío, lo cuido y lo acepto. Es mi templo», expresó hace un tiempo la influencer.

De la misma forma, la ex Calle 7 señaló a modo de consejo «aprendí que los cambios no son de la noche a la mañana, el cambio ocurre cuando cambias tus hábitos. Pequeñas acciones que vamos haciendo día a día; no hacer dietas esclavizantes, sino que nutrirme bien y si me quiero dar un gusto, me lo doy… ¡no sentir culpa!», destacó la modelo en mensaje a su casi millón de seguidores en su red social.