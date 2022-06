Laura Prieto sube la temperatura con una atrevida postal en ropa interior

Laura Prieto sigue siendo una de las chiquillas más queridas y activas en las redes sociales. Esto ya que mediante su Instagram donde posee casi un millón de seguidores, sigue compartiendo fotitos e información de su emprendimiento de suplementos naturales.

Además, siempre sorprende a su masiva «fanaticada» con distintas osadas postales, sacando más de un suspiros o dejando al borde de un infarto a alguien.

Así lo hizo recientemente, donde a través de su red social compartió un atrevido registro de ella frente a un espejo, generando las diversas reacciones de sus seguidores.

¡Sacó aplausos en la cajita de comentarios!

«Que si no puedes conmigo mala mía…», inició Laura Prieto a través de una de sus últimas publicaciones de su Instagram.

En ella, se le puede ver a la ex chica Calle 7 agachada tomando la captura frente a un espejo y donde no se puede observar su rostro. Además, la captura está acompañada de un atrevido mensaje y que tiene relación con un reciente lanzamiento musical.

La modelo se refiere en el pie de foto al reciente lanzamiento de la sesión más reciente del DJ y productor argentino, Bizarrap. Esta es la número 51 y la protagoniza la cantante trans, Villano Antillano.

Laura Prieto y el amor propio

La blonda se ha manifestado en el último tiempo respecto a su cambio físico que tuvo en los últimos meses y junto con ello, un claro mensaje «body positive». «Tu cuerpo es perfecto como sea va marcando tu historia. Yo el amo el mío, lo cuido y lo acepto. Es mi templo», expresó Laura Prieto hace un tiempo.

Igualmente, la ex Calle 7 señaló a modo de consejo «aprendí que los cambios no son de la noche a la mañana, el cambio ocurre cuando cambias tus hábitos. Pequeñas acciones que vamos haciendo día a día; no hacer dietas esclavizantes, sino que nutrirme bien y si me quiero dar un gusto, me lo doy… ¡no sentir culpa!», destacó la modelo en su red social.