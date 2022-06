Se pegó el show: Mauricio Pinilla habría querido renunciar a TVN en dos ocasiones

Mauricio Pinilla ha estado en el ojo del huracán y arriba del columpio de farandulandia por varios temas. Esto ya desde el fin de semana que le vienen dando duro al ex futbolista.

En primera instancia fue por su polémico tweet contra el proyecto de ley que apoyará el gobierno, respecto a la prohibición de la tenencia de armas. Además de que estuvo involucrado en el cahuín de su ex pareja, Gissella Gallardo, con la ex amiga y socia de la misma.

Incluso Raquel Argandoña realizó un cable a tierra para «Pinigol» debido a su corta y ascendente carrera como animador en TVN. Misma casa televisiva estatal con la que habría tenido problemas recientemente, y donde habría querido renunciar un par de veces.

No hay primera sin segunda para el rostro del canal estatal

La bomba fue soltada en una transmisión en vivo del Instagram de la periodista de farándula, Paula Escobar. Ella aseguró que el ex goleador de fútbol habría querido renunciar a TVN no una, sino en dos ocasiones.

«Mauricio Pinilla renunció dos veces a Televisión Nacional. Los ejecutivos lo trataron de convencer», señaló la comunicadora de entrada; esta primera vez habría sido por un supuesto cambio de horario de su programa junto a Karen Doggenweiler, «Buen Finde».

Esto habría sido porque Mauricio Pinilla no le gustó que el programa que inicia a las 10.00 horas, lo quisieran adelantar. Así fue como el animador llamó a los ejecutivos de TVN (porque no habla con su editor o productor). «Si a mí no me informan lo que va a pasar con mi programa primero, no tengo nada que hacer acá», contó la periodista sobre lo que habría dicho el ex futbolista.

En cuánto a la segunda ocasión fue por un tema asociado a los estacionamientos en el canal estatal, donde no hay uno con su nombre. «Llega Mauricio Pinilla y se estaciona en cualquier lugar. No ve al guardia que lo guíe. Le pasan un parte de amonestación diciéndole que no se puede estacionar ahí», añadió Paula Escobar según informó Corazón.

Asimismo, la periodista contó que Pinigol volvió a llamar a los ejecutivos de TVN y renunció otra vez. «Es ahí de nuevo cuando ellos tratan de llamarlo por teléfono», remató la periodista de espectáculos.